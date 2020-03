Final feliz: la embazarada platense pudo volver de México

Hace cinco días atrás Marisol Muguelar ya estaba perdiendo las esperanzas. Peor el sábado, cuando partió desde Cancún el último vuelo de Aerolíneas Argentinas repatriando compatriotas en México. Ayer, vivió uno de los días más felices en este problemático 2020: le avisaron que iba a poder volver a la Argentina.

Se trata de la platense embarazada de siete meses que se encontraba varada en Cancún luego de viajar por vacaciones junto a su marido y el papá de Guadalupe, la beba que nacerá en mayo.

Luego de las reiteradas negativas de la empresa Latam por devolverla al país, y la imposibilidad de hacerlo en uno de los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, finalmente ayer recibió la noticia de que la Fuerza Aérea Mexicana se iba a hacer cargo del problema, ya que tenía que venir a Buenos Aires para llevarse a un centenar de compatriotas que se encontraban en nuestro país.

“La verdad que la Fuerza Aérea México son unos genios”, contó, emocionada, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, en medio de los aplausos generalizados de los pasajeros: unos 300 que viajaron (en dos vuelos) hasta Buenos Aires con una escala en Guayaquil.

Lo concreto es que si Muguelar no viajaba ayer ya no le quedaban chances de volver a la Argentina, porque al tener un embarazo tan avanzado no iba a poder hacerlo.

“Nuestro viaje fue mucho antes de que se decretara la pandemia y bastantes días antes de que el presidente impusiera la cuarentena obligatoria”, contó la semana pasada, en su contacto con este medio.

Hasta ayer por la mañana el números de argentinos en México era de 1724 personas distribuidos de la siguiente: Cancun, playa del Carmen, Tulum y alrededores, 1354; Ciudad de México, 320; Cabo San Lucas, 3; San Cristóbal de las casas, 1; Guadalajara, 6; Oaxaca, 3; Monterrey, 1; Zipolt, 1; Mérida, 2; Villahermosa, 1; Puebla, 4; Puerto Morelos, 6; Cuernavaca, 4; Puerto Vallarta, 5; Tijuana, 2; Celaya, 1; San Luis Potosí. 1.

La iniciativa de repatriar argentinos surgió a partir de un acuerdo que se comenzó a gestar entre el canciller Felipe Solá y su par mexicano, Marcelo Ebrard, y que se terminó de concretar en una charla telefónica entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Fueron dos vuelos los que llegaron ayer. El primero partió desde el Distrito Federal a las 4 (hora de México, 7 de Argentina) y tras escalas en Guayaquil y en Lima, arribó a Ezeiza a las 17.51.

Mientras que el segundo vuelo en partir, lo hizo desde Oaxaca, hasta donde se trasladaron argentinos desde Cancún, a las 5 (hora de México, 8 de Argentina), y luego de hacer escala en Guayaquil, tiene previsto su aterrizaje en Ezeiza en horario cercano a las 20.30.

También se estableció que las dos aeronaves militares retornarán a México con alrededor de 300 ciudadanos de ese país que se encuentran en Argentina.

Las fuentes señalaron que, en estos dos vuelos, se privilegió el traslado de aquellos argentinos que se encontraban en situación más vulnerable en materia de salud, y aclararon que no se descarta la posibilidad de otras operaciones similares.