"Hagan algo porque acá va a haber un muerto, o dos, tres, quién sabe cuántos"

"Acá va a haber un muerto, o dos, tres, no sé cuántos. Pero si no paran esto, no se sabe cómo termina. Ya quemaron autos, casas, se agarraron a tiros, a palazos y anoche se tiraban con botellas llenas de kerosene con un trapo prendido en la punta. Bombas Molotov, la policía dijo que eran eso, bombas Molotov".

Una serpentina de violencia envuelve a un barrio de Berisso. Al que popularmente llaman "El Asentamiento" y donde se pueden contabilizar entre sus centenares de familias, los casos más extremos de pobreza, de necesidades no cubiertas y de urgente necesidad de intervención por parte de diferentes áreas del Estado. La zona es 34 y 165, más allá del Barrio Obrero.

En las últimas 72 horas en un sector de ese barrio, que comprende unas siete manzanas de viviendas precarias que van desde construcciones de ladrillos huecos sin revocar hasta casillas de madera y algo de cartón, es centro de una violencia en crecimiento.

El nudo del conflicto está, según pudo saberse en el barrio, en fuentes policiales, de los Bomberos y otros conocedores de la zona, entre dos familias. La de los S y la de los O. No se abunda en datos porque en medio hay acusaciones gravísimas sobre delitos sexuales contra menores de edad, acaso la causa de los últimos incidentes incluido un intento de linchamiento y varios incendios.

Los "S" y los "O" son vecinos que como tantos en el Asentamiento provienen del interior de la Provincia. Los "S" son del Chaco y los "O" de Salta, aseguran algunos vecinos.

Todo empezó con una denuncia: un nene de 5 años, hijo de una de esas familias, fue abusado sexualmente y habría identificado a dos vecinos de 13 años como sus atacantes. El hecho disparó una pelea a golpes y palazos, insultos, amenazas, piedrazos en la que intervinieron hombres y mujeres de cada una de las familias, por cierto numerosas. Poco a poco la temperatura del conflicto bajó. Pero tal parece que solo era que una nueva tempestad estaba tomando aire para soplar otra vez.

En la medianoche del miércoles la policía recibió un llamado que alertaba que una media docena de personas estaba tomándose a golpes de palo en medio de la calle. Los ocupantes del patrullero que llegó al lugar apenas si pudieron bajar. Advirtieron que los peleadores estaban tan exaltados que si se decidían emprenderla con el móvil policial, lo convertían en chatarra. Trataron, sin embargo, de calmar los ánimos y en alguna medida lo lograron. Los agresores se fueron cada cual a su casa, dejándose en el aire insultos y amenazas.

Cuentan que desde su casa, el jefe del comando de patrullas de Berisso estaba atento a la radio policial y al oír el relato de sus subordinados recomendó pedir refuerzos pero no intervenir y, poco a poco, ir rodeando la zona. Desde la comisaría le agregaron que no sería mala idea pedir también el concurso del grupo GAD, por si la cosa se ponía todavía más espesa.

No pasó mucho tiempo hasta que volvieron las peleas y en ese contexto se quemaron dos autos y dos casillas. Mejor petrechada, la policía intervino y se llevó a dos hombres jóvenes, supuestos líderes de cada bando.

Cuentan que una vez en la comisaría, cuando eran fotografiados de espaldas para ilustrar la comunicación policial del hecho, seguían insultándose.

"Pensamos que con la detención de estos dos las cosas iban a calmarse. Pero no", confió una fuente policial.

Esta madrugada "se pudrió todo otra vez".

"En el lugar de los hechos se advierte que los confrontantes se encuentran armados y munidos de bombas incendiarias del tipo Molotov". La frase parece arrancada de un parte de guerra civil, pero es lo que policías de Berisso le contaron a la fiscal Cecilia Corfield.

Por los últimos incidentes hubo cinco viviendas incendiadas. Se dice que una de las familias en conflicto está convencida que en el barrio protegen a los supuestos violadores del niño. Y juraron quemar todo. Los damnificados perdieron todo, sin comerla ni beberla respecto del conflicto original. Para los bomberos berissenses es "un milagro" que todavía no haya que contabilizar muertos. "La precariedad de los materiales con que están hechos las casillas, son como fósforos, arden al toque, es un milagro que no haya ni muertos ni heridos", insisten.

Los Bomberos Voluntarios de Berisso trabajaron con varias dotaciones, presentándose los móviles N° 10, N° 28, N° 29, N° 34 y N° 36, con una dotación de 16 efectivos del Cuartel Central y del Destacamento de Villa Zula.

La fiscal ordenó la detención de los menores apuntados por el abuso. El barrio teme que no sea suficiente y que los ataques sigan. En los corrillos aseguran que por redes sociales y cadenas de WhatsApp ya habría "avisos" de que esta noche o las que vienen, la violencia va a seguir.

Desde esas mismas redes sociales, algunos vecinos reclaman que las autoridades hagan algo para detener toda esa locura. Por caso, P.B. dejó en su muro una fuerte queja al accionar policial que prefirió no intervenir y esperar refuerzos cuando advirtió que la pelea vecinal ya era una especie de guerra en la que volaban las Molotov. "Acá hay familias que perdieron todo e incluso casi pierden la vida pero ellos (la policía) no pueden hacer nada porque si se les rompe el móvil pierden el trabajo", escribió P.B.

"Encontré a mi hermano tirado inconsciente por el humo de las casas que habían prendido fuego porque quiso sacar la ropita de su beba de tres meses para que no se quede desnuda, sin nada. Pero la policía solamente te dice "estamos ahí con ustedes" .

Y agregó: "cuatro horas me tuvieron diciendo que estaban donde estaba yo y estaban a diez cuadras supuestamente esperando una orden. Gracias a los bomberos mi casa sigue de pie y yo, al igual que mi familia, sigo con vida".