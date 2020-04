Incertidumbre ante el inicio de la campaña de vacunación antigripal

En las últimas dos décadas no dejó de ser habitual que aparecieran dudas y, sobre todo, contradicciones por parte de los organismos de salud, relacionadas a las campañas de vacunación antigripal, centradas principalmente en la paradoja de que, por un lado, se impulsaban y promovían esos programas y, por el otro, le costaba un triunfo a la población encontrar lugares en dónde vacunarse por falta de dosis. A veces también, surgían confusiones en torno a las fechas reales en que las vacunas estarían disponibles, de modo que la gente no sabía a qué atenerse.

Lamentablemente, en el contexto de una temible pandemia, este mismo panorama se está presentando ahora, con el operativo iniciado en forma parcial. La situación, de no ser corregida cuanto antes, podría agravar el problema, ya que corren jornadas dramáticas y notablemente complicadas por la cuarentena a la que obligó el coronavirus. Ello, también, en un contexto en el que la vacunación antigripal es promovida desde las áreas sanitarias como una herramienta preventiva que puede llegar a ser eficaz para esta emergencia.

Lo cierto es que, tal como se informó en este diario, mientras las autoridades sanitarias platenses difundieron un listado con los centros que aplican la vacuna antigripal en nuestra zona, desde distintas localidades, como Gonnet, muchos vecinos hicieron sentir quejas por las largas colas que deben realizar o incluso porque faltan dosis y no pudieron cumplir con la vacunación. Asimismo, señalaron que el IOMA, pese a su promesa de difundir un cronograma para esta semana, todavía no informó nada respecto de la vacuna antigripal, que este año, por razones por demás conocidas, ha visto multiplicada fuertemente la demanda.

El operativo también arrancó en Berisso, en el vacunatorio ubicado en la esquina de 164 y 27, formándose allí una cola de más de cien metros integrada por personas mayores que soportaron largas demoras. En City Bell, dijeron, en un centro de salud ubicado en el Camino Centenario se le informó a la gente que no había dosis y que recién se recibirían el próximo lunes. En ambos lugares se puso de relieve que se trataba de personas mayores de edad, que fueron convocados para vacunarse y que no pudieron hacerlo, o tardaron horas en hacerlo. Los reclamos vecinales también apuntan a que en los centros de vacunación nadie atiende los teléfonos y que cuando se acude a ellos no hay dosis suficientes.

Las quejas también apuntaron a IOMA y a otros organismos relacionados a la salud, por la ausencia de información precisa y de cronogramas. Sería inexplicable e injustificable que pudieran repetirse, a partir de estos desajustes, las largas esperas a que se vieron obligados a padecer los jubilados, expuestos al contagio, para cobrar días atrás en distintas sedes bancarias sus haberes previsionales.

¿Existirá disponibilidad de dosis? ¿Los mayores de edad deberán volver a aglomerarse en la vía pública o en lugares cerrados, soportando demoras injustificadas, para poder vacunarse? ¿Los organismos provinciales y municipales han previsto fijar turnos y hacerse cargo de las situaciones más extremas, en las que una persona mayor ni siquiera puede moverse de su casa por sufrir distintos achaques o enfermedades? ¿Se multiplicarán los lugares de vacunación, para evitar concentraciones?

Estos y otros interrogantes debieran ser despejados cuanto antes por las autoridades, en atención, ahora, a las circunstancias que impone la cuarentena obligatoria. La experiencia acumulada -que, inexplicablemente, no deja de ser abundante en materia de demoras u otros trastornos- aconseja a las autoridades a que se intensifiquen todos los esfuerzos destinados a garantizar los operativos, con suficiente disposición de vacunas, información detallada, mayor cantidad de centros vacunatorios y previsión de los casos que requieren especial atención, entre otras prioridades y requisitos que debieran cumplirse cabalmente.