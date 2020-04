Ex jugador de Estudiantes varado en Arabia Saudita por la pandemia

El ex jugador de Estudiantes Leonardo Gil se encuentra atravesando una difícil situación: está varado en Arabia Saudita por la pandemia del coronavirus.

El "colorado" que hace pocos meses pasó de Rosario Central al Al Ittihad perdió el pasaje que tenía para volver a Buenos Aires. "No vine a pasear ni estoy de vacaciones. Me siento un poco solo", advirtió en una entrevista publicada hoy.

El volante dijo además que la Cancillería no le da respuestas. "El presidente del club nos dio permiso para poder retornar a casa. Vine a Arabia Saudita por cuestiones laborales, buscando la posibilidad de pegar el salto económico", explicó.

También señaló que "Estoy muy enojado. Es un derecho que tengo como ciudadano volver a mi país. Soy una persona que está tratando de regresar por sus propios medios. No estoy pidiendo un favor, solo un simple papel. Me comuniqué con la Cancillería, me dijeron que hay que solicitar un permiso a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Hablé con un señor llamado Federico Franceschini. Quedó en comunicarse conmigo, pero fue hace 7 días y no tengo respuestas".

En la misma entrevista Gil explicó: "Y ahora me dicen que no me pueden autorizar", además de aclarar que también se contactó con la embajada de Argentina en Brasil, hasta donde pensaba llegar en una combinación de vuelos, escala previa para aterrizar en Ezeiza. "Me dijeron que me iban a mandar un formulario, y nada", terminó diciendo.