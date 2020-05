Liberación de presos: legisladores también pidieron el juicio político de Violini

Legisladores provinciales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento para el camarista de Casación Víctor Violini por haber hecho lugar a un hábeas corpus colectivo que, en medio de la pandemia de coronavirus.

El nuevo pedido de juicio político fue presentado hoy por los senadores Juan Pablo Allan, Claudia Rucci, Andrés De Leo, y la diputada Sandra Paris . En la presentación ante la Secretaría Permanente de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses, argumentan que Violini actuó con "incompetencia y negligencia", que "ha cometido graves irregularidades en los procedimientos a su cargo" y que " ha realizado actos de parcialidad manifiesta que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal".

"El accionar ilegal del juez Violini no solo afecta la correcta administración de justicia, sino que, además, su incorrecto e ilegal desempeño funcional derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas", afirmaron los legisladores en la denuncia.

Ayer, la ONG Usina de Justicia, que nuclea a familiares de víctimas de homicidios, hizo una presentación similar ante la mencionada dependencia por entender que el fallo en cuestión “atenta contra el sentido de Justicia, el orden social y el respeto a las instituciones democráticas”.

Al respecto, el juez platense se defendió: “El tema de que Usina de Justicia me haya pedido un jury, como si yo hubiera sido el único autor del habeas corpus, no me interesa. [...] El hábeas corpus fue con el acuerdo de todos los jueces. Esto es una resolución del Tribunal de Casación pleno, de los ocho jueces. Me tocó a mí ejercer la presidencia por la pandemia”.

Y aclaró: “Si la gente detenida se hubiese muerto, el responsable hubiese sido el Tribunal de Casación. Ahí sí nos hubiese correspondido un pedido de jury”.