"Sospechamos que venía incubando coronavirus y lo desarrolló acá" dijeron desde el San Martín sobre la paciente fallecida

Una mujer platense de 66 años, que permanecía internada en el Hospital San Martín tras sufrir un accidente cerebro vascular y murió el último domingo y según se confirmó tras un estudio en el Hospital Rossi, tenía coronavirus, se transformó en la segundo víctima en nuestra ciudad a causa de esta enfermedad. Es por eso que esta mañana desde el Policlínico llamaron a una conferencia de presa en la que brindaron las explicaciones de cómo continúa la situación dentro del nosocomio.

La Directora Social, Ana Laura González, tomó la palabra y explicó que fue una situación "extraordinaria" y que hay gente cumpliendo con aislamiento por haber tenido contacto estrecho aunque nadie tiene síntomas.

“Fue una situación extraordinaria, se dio una muestra positiva de esta paciente que falleció por una enfermedad neurológica. Fue evaluada y operada por su afección, hasta que fallece el 10 de mayo. No presentaba síntomas de coronavirus, al octavo día presente fiebre y se sospecha de infección intrahospitalaria. La muestra respiratoria por protocolo va al Hospital Rossi, que procesa la muestra y da positiva. Fue un hallazgo extraordinario porque nunca sospechamos de que podía ser positivo. Aplicamos el protocolo de contingencia para aislar el personal", manifestó.

En tanto, dijo que “vamos a tener gente que irá cumpliendo los 14 días, y vamos a tener reincorporaciones también, salvo que presenten síntomas. De estas 110 personas, no hay nadie con síntomas”.

Por otra parte, confió que la paciente ya habría llegado al hospital incubando el virus: "sospechamos que se encontraba evidentemente incubando el coronavirus y lo desarrolla aquí adentro, manifestando solamente fiebre. No tenía indicación de hisopado cuando llegó".

Asimismo, informó que el personal de salud cuenta con los insumos necesarios para la protección y no hay faltantes: “Contamos con el número adecuado de material EPP (equipo de protección personal), no hay faltantes y el personal está protegido. Además de la llegada de insumos, ingresó mucho recurso humano para que los trabajadores no estén recargados, ya sea en enfermería e higiene también. Incluso son más importantes que los médicos, hay un apoyo absoluto del Ministerio”

Pero en la antesala, en diálogo con La Redonda, Pablo Maciel, Secretario general de la seccional CICOP del nosocomio de 1 y 70, contó cómo se desarrolló la situación: “Había ingresado por un ACV y en el transcurso de su internación estuvo con fiebre, se envió la muestra al Rossi y se constató que tenía Covid”.

Asimismo, contó que la división de hospitales entre infectados y no infectados, no dio resultados: “Dividimos los hospitales en dos áreas y no funcionó, porque cualquier paciente puede ser Covid. Es importante el cumplimiento de protocolo, utilizando los insumos adecuadamente. Utilizando los elementos de protección disminuimos mucho la posibilidad de contacto. Los pacientes que compartieron sala o personal que no tenía la protección deberán estar aislados 14 días. Es la dinámica de la pandemia”, agregó.

En tanto, manifestó que ahora el área de “Epidemiología reconstruye la historia para sacar alguna conjetura sobre si lo contrajo antes o en el hospital”.

Por su parte, desde el hospital se lanzó un comunicado confirmando el fallecimiento por causas neurológicas y que tras la detección del virus en la paciente, se están tomando las medidas protocolares necesarias.

“La Dirección del Hospital pone en conocimiento que ante lo sucedido con la paciente fallecida el domingo pasado en la Sala de Emergentología y posteriormente confirmada como positiva para Covid, se están arbitrando las medidas necesarias para salvaguardar la salud de las trabajadoras y trabajadores que estuvieron en contacto, como así también de los pacientes que compartieron sala”, dice el cominicado.

Y agrega que el “el domingo a la noche la paciente falleció por causas neurológicas. En el día de hoy a las 17 hs. llegaron los resultados del laboratorio del Hospital Rossi como paciente Covid positiva. Inmediatamente se tomaron las medidas correspondientes. Los cinco pacientes que compartieron sala fueron trasladados: cuatro a UTIM y uno a Sala C como sospechosos de Covid. El personal que estuvo en contacto es evaluado por Epidemiología”