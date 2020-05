Coronavirus en La Plata: 38 casos en el Casco Urbano y el resto en la periferia

A dos meses del primer caso positivo en La Plata, ya son 99 las confirmaciones. Y, por primera vez, el mapa barrio por barrio con cada uno de los contagios. Este medio accedió a un material exclusivo para mostrar cómo está distribuido el virus en la Ciudad.

El Casco Urbano es el sector más afectado. Son 38 los positivos. Afortunadamente ninguno reviste gravedad y la gran mayoría ya recibió el alta médica. La segunda zona con mayor cantidad es Los Hornos, que tiene 13 contagiados. Villa Elvira y Tolosa, ambos con 10, son los terceros barrios con más casos.

“Es muy difícil hacer el seguimiento caso por caso porque no tenemos la información de todos los pacientes y no siempre es accesible”, destacó como primera medida en diálogo con este medio el secretario de Salud municipal Enrique Rifourcat, que continuó: “Es muy heterogénea la distribución, no podemos de hablar de un foco en algún lugar puntual como sí pudo haber pasado con el dengue. El virus está disperso por toda la Ciudad. Esto nos confirma que el coronavirus está circulando de la misma manera que lo está haciendo en el AMBA”.

De todos modos, reconoció que la máxima atención estará puesta en los barrios periféricos, en donde creció de otra manera respecto al Casco Urbano. “Estamos en la búsqueda activa de casos. Se hizo en Malvinas y San Lorenzo y vamos a seguir. Siempre en los lugares más vulnerables en donde resulta más difícil de controlar por un tema socio económico”.

En relación al posible aislamiento de un barrio en el caso de un brote mayor, desestimó tal posibilidad. “Fue uno de los planteos cuando se habló del aislamiento comunitario. Pero no lo veo probable. Creo que inicialmente estaría como estigmatizando a tal barrio. Además es imposible no dejar salir a trabajar a las personas que deban hacerlo. Si nosotros queremos cerrar un barrio lo más probable es que la gente se filtre por otros lugares. Generaría un mayor inconveniente. Hoy es difícil imaginar esa situación, si los casos explotan veremos”.

Por otra parte, informó que de los pacientes que se encuentran internados hay dos que hoy revisten mayor gravedad: un ciudadano boliviano domiciliado en Abasto que está en el hospital de Romero y un comerciante de Olmos, internado en el hospital San Juan de Dios.

“Desde el municipio estamos trabajando con los Consejos barriales. Se crearon los Comités de emergencia, votado por unanimidad por el Concejo Deliberante. Ya están activos y con fuerte presencia en cada barrio. Participan todas las fuerzas políticas, las iglesias y la UNLP”, cerró el funcionario.

Más casos en los barrios de la Ciudad

En Melchor Romero, en donde se detectó al primer positivo, hasta el momento hay sólo dos casos. Ringuelet tiene tres infectados y dos son una pareja que vive cerca del predio Círculo Policial. Ambos se encuentran internados.

En la zona Norte es bajo el nivel de contagiados. Sumando Gonnet, City Bell, Gorina y Villa Elisa son seis los casos, y la mitad corresponden a trabajadores de la Salud.

Una de las zonas “libre” de coronavirus es Arana, donde hasta el momento no se detectaron positivos más allá de algunos sospechosos, todavía en observación y los restantes descartados.

En los barrios cerrados Haras del Sur ya hay un caso confirmado y dos en estudio. Se trata de los primeros en declararse en la zona y un tema de debate porque se trata de un lugar que tiene un sector en La Plata y otro en Brandsen. Semanas atrás otro caso había dado positivo, pero fue ingresado en el partido vecino.

De los 99 casos hay dos que todavía no está definido bien cuál es su domicilio, razón por la cual todavía no fueron ubicados en el mapa local. Hay cruce de información entre el municipio y las autoridades provinciales.

Al mismo tiempo existen dos casos que habrían sido mal cargados en el sistema. Una persona fue ingresada dos veces (cuando dio positivo y al momento del primer hisopado para recibir el alta). Y existe una mujer con domicilio en Ezeiza que habría sido ingresada en La Plata porque aquí se le realizó el estudio.

Repartido entre sexos y mayoría de personal de salud

De la totalidad de contagiados en nuestra ciudad la mitad corresponde a hombres y la restante a mujeres. En particularmente marcada la equidad de sexos en el contagio. Hace unas semanas atrás había más masculinos positivos; ahora el cuadro de situación se equiparó, de acuerdo a información oficial brindada por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo sitio se precisa que el 87,8 por ciento de las personas infectadas tiene cobertura médica mientras que el 12,2 por ciento sólo tiene asistencia pública.

Por último, en el mismo sitio se informa que el 30,6 por ciento de los contagiados pertenece a personal de la salud (médicos, enfermeros, empleados y auxiliares), siendo el mayor porcentaje de la totalidad.

El 24,5 por ciento de los contagios se produjo por transmisión comunitaria. Muy atrás va quedando la exportación: apenas el 6 por ciento.