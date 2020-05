Villa Azul, el asentamiento cercado por 300 policías, un caso que se podría extender

Un barrio olvidado del Conurbano se convirtió de la noche a la mañana en el escenario donde se pondrá a prueba la capacidad del gobierno bonaerense de controlar un peligroso foco de COVID en una zona de altísima vulnerabilidad social. Luego de que el domingo pasado las autoridades sanitarias detectaran 53 casos positivos de coronavirus en el radio de unas pocas manzanas, Villa Azul -un asentamiento entre Quilmes y Avellaneda donde viven poco más de 3 mil personas- quedó aislada en una “cuarentena comunitaria”, la primera de su tipo en territorio provincial.

La experiencia -que implica un cordón policial para evitar que los habitantes del barrio salgan de su perímetro y un dispositivo social para abastecer de alimentos a las familias que viven en él- podría convertirse en un modelo que el gobierno de Axel Kicillof tal vez se vea obligado a replicar en otros asentamientos. Así lo anticipó ayer su ministro de Seguridad, Sergio Berni, al reconocer que “lo que pasó en Villa Azul puede llegar a repetirse en otros barrios” vulnerables” y que “ya se están realizando testeos” en el barrio vecino, Villa Itatí.

Sólo en el AMBA existen unas 1.800 villas, donde el aislamiento resulta difícil de sostener

Ubicada a un lado del Acceso Sudeste, en el límite entre los municipios de Quilmes y Avellaneda, Villa Azul abarca unas doce manzanas de casillas bajas, en su gran mayoría sin servicio de agua, que desde ayer se encuentran cercadas por un vallado policial. El operativo involucra a unos 300 agentes, entre bonaerenses y municipales, que se turnan a lo largo del día para garantizar que nadie entre ni salga de allí.

La decisión de blindar ese barrio durante al menos quince días fue adoptada por el gobierno bonaerense luego de que el domingo agentes de DETeCTAr, el dispositivo de detección temprana casa por casa que viene implementándose en algunas villas, comenzaran a advertir una alta concentración de contagios entre los vecinos de Villa Azul: a los primeros 53 casos registrados el fin de semana se le sumaron otros 31 positivos durante la jornada de ayer.

“No fue sólo los 53 casos; se hicieron testeos y un 7% daba positivo pero se saltó a casi 60% y por eso se tomó la decisión”, explicó Berni, quien no descartó que otros barrios tengan que ser sometidos a una medida similar. “Puede ser cualquier barrio que comience con la misma velocidad epidemiológica que tuvo Villa Azul”, dijo el ministro de Seguridad.

“Hay muchos pasillos, hay mucha aglomeración, y eso hace que el potencial de contagio sea muy rápido. En función de esta situación se ha planteado cerrar la circulación hacia afuera y tratar de minimizar la circulación interna, reforzando la asistencia de todo tipo, alimentaria, y otro tipo de recursos que la gente del barrio necesite”, explicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Dado que un alto porcentaje de los habitantes de Villa Azul recurre habitualmente a comedores y ollas populares”, el gobierno bonaerenses dispuso “pasar a la entrega de mercadería en cada casa, así la gente no tiene que trasladarse para poder comer, porque ese es un foco de contagio importante”, contó el funcionario provincial.

Larroque dijo además que en el caso de los trabajadores del barrio que cumplen tareas esenciales se realizará “un censo para establecer quienes son los que encuadran en esta situación” y se irá “haciendo una evaluación caso por caso” a fin de definir si se serán exceptuados del confinamiento o no.

“Es una medida que a nadie le gusta pero la verdad es que no hay otra alternativa”, reconoció el ministro al adelantar que si bien la cuarentena comunitaria en Villa Azul se dispuso en principio por un período de quince días, éste “se podría extender a un mes para hacer una evaluación clara de si frenó o no la circulación”.

Si bien las autoridades aseguran que entregarán alimentos, medicamentos y elementos de limpieza, desinfección a todos los vecinos del barrio, muchos de ellos se muestran preocupados. “Hasta la semana pasada trabajé, pero ahora no somos dueños de salir, me da una sensación que estamos presos. Tengo un poco de plata ahorrada pero si no puedo salir a comprar no sé qué voy a comer”, contaba ayer José Sequeira (63) un chapista de Villa Azul.

Sólo en el Area Metropolitana de Buenos Aires existen alrededor de 1.800 barrios vulnerables donde la pobreza y el hacinamiento hacen que el aislamiento domiciliario resulte muy difícil de sostener. Las cerca de 3 millones de personas que viven en ellos se han convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno para controlar la epidemia de COVID.