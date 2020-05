“Mi energía está en la música”, dijo Lali, lejos de la maternidad

En el podio de las famosas que mejor se desempeñan en el TikTok, Lali dejó de lado los juegos divertidos y, en una charla con la revista Gente abordó el tema de la maternidad.

En pareja con Santiago Mocorrea, la cantante vive un presente a pura felicidad tanto en lo personal como en lo profesional y no siente la “imposición social” de convertirse en mamá “a cierta edad”.

Cuando desde el medio le preguntaron si el arte y la maternidad son dos polos opuestos, ella reconoció: “Más que eso, porque no estoy en ese momento en que se puedan ensamblar, no es la realidad” y confesó que “la maternidad me da pánico”. Pero se explayó un poco más en su respuesta: “Además, siento que hay que tener mucha responsabilidad. Pero, la verdad, no es algo que me cuestione... Para nada. Tengo toda mi energía puesta en la música”. Pese a eso, hizo una aclaración: “Claro que me gustaría ser madre, pero no ahora”.

Lali también fue consultada por su reencuentro virtual con Peter Lanzani y, muy sincera, reveló que el “vivo” que compartieron “fue más espectacular para los fans que para nosotros. Entiendo que fue todo un acontecimiento porque Peter no es un tipo de exponerse en redes. Cuando lo llamé estaba cortando un tomate, muy hippón como es él... y no sabía ni que reponían la tira”, explicó, en alusión al capítulo de “Casi Ángeles” que saldría por “30 años juntos”.

A pesar de que le tuvo que insistir para lograrlo, Lali contó que “así como nos vieron en este Live somos. Nos queremos mucho, tenemos mucha historia juntos y fue una manera de reencontrarnos”.