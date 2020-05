Pellegrino ve “muy difícil” el retorno del fútbol en este año

Sin dudas representa uno de los temas de agenda en el deporte, sobre todo por la falta de concreción en cuanto a un posible regreso. Sin embargo, Gabriel Pellegrino descartó un dicha posibilidad para el corriente año 2020.

El Presidente de Gimnasia, que aclaró estar “contaminado” por información lejana a los estrictamente futbolístico, más relacionada a su actividad profesional, destacó en diálogo con La Redonda que no ve posible una reanudación temprana.

“Estoy algo contaminado e inundado con información extra del fútbol. La verdad que lo veo muy difícil por lo que tiene el fútbol en cuanto al trabajo y la convivencia en grupo”, manifestó. “Tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministro de Salud y nos dijo, por decir una fecha, posiblemente a fin de año. Y ese fin de año, tomámelo hasta marzo, nos dijo. Lo veo difícil”, remarcó. “Pero hablando también de todo lo que tenga que ver con grupos y cantidades de gente. No sólo el fútbol. Y ahí es cuando uno piensa en que esto puede ser para largo”, explicó.

Seguidamente, el mandatario Albiazul se refirió a la supresión de los descensos y fue enfático en cuanto a la reacción que le generó.

“No es una situación para festejar”, aclaró Pellegrino. “Claramente es una situación en la que estamos todos metidos. Es un tema de salud. No hay lugar para festejo”, apuntó.

“Lo que se resolvió es algo que, lo que da, es un paso más que nada para trabajar con tranquilidad para adelante para, dentro de lo que está pasando en el mundo, se puedan empezar a pensar estrategias para ir buscando soluciones”, reconoció. “El hecho de que AFA haya dado por finalizada la competencia y que no haya descensos, lo que hace es poder ponernos a trabajar ya para, cuando vuelva el fútbol, ir tomando temas para poder ir pensando qué haríamos en el caso de que vuelva en septiembre, en octubre o en febrero del año que viene”, manifestó. “Pero no podemos, el día que el Gobierno anuncie que ya se puede volver, ponernos a pensar ese día. Porque además hay que convivir también con esta economía en la industria del fútbol, que no es solamente la pelotita rodando y los jugadores en el campo de juego”, concluyó Pellegrino.