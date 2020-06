Garro insiste en plantear “una planificación gradual” del ablande de la cuarentena

“Es importante tomar conciencia de que hay gente que no tiene posibilidad de seguir en su casa y tiene que salir a trabajar y de que hay comerciantes que están al borde del cierre definitivo”, dijo ayer el intendente, Julio Garro, al ser consultado sobre la prolongación de esta modalidad de la cuarentena obligatoria por el coronavirus en nuestra ciudad. Y advirtió que, al menos hasta hoy, la situación en La Plata se encuentra “controlada”, para indicar que existen las condiciones para llevar adelante una administración “gradual” de la habilitación de rubros que permitan reactivar la economía local.

Mientras ayer el gobernador, Axel Kicillof, admitió la posibilidad de implementar un retroceso de la fase del confinamiento frente al aumento de contagios en el área metropolitana (AMBA), el Intendente platense subrayó que en La Plata, con unos 800 mil habitantes, sólo fueron confirmados 91 casos. “No lo estoy celebrando, todo contagio es preocupante y requiere nuestra anteción, lo que digo es que no hemos detectado hasta ahora, afortunadamente, focos de contagio masivo en ningún barrio, sino casos puntuales”, explicó.

En esta línea, el jefe comunal, que afirmó que se realiza un monitoreo continuo de los barrios más vulnerables, sostuvo al mismo tiempo la necesidad de que la Provincia dé una respuesta a las presentaciones para flexibilizar distintos rubros comerciales y de servicios que hizo el 8 de mayo. “Necesitamos calmar la incertidumbre de comerciantes, trabajadores y toda la gente”, dijo y agregó: “No sólo ocurre en La Plata. Vicente López registra un contagio cada 39 días y tiene todos los comercios cerrados”.

El jefe comunal reiteró que “en el marco de un equilibrio en el que cuidemos la salud de los platenses y permitamos reactivar la economía, necesitamos dar, al menos, un gesto emocional a los comerciantes, para que vean sus negocios abiertos, a pesar de que sean pocas las ventas. Para que puedan planificar cómo seguir”.

“LO MÁS RÁPIDO POSIBLE”

“Mientras no encontremos el equilibrio, siempre vamos a tener un problema más, que en este caso sería el de la economía de nuestra ciudad”, relata Garro. Y amplía: “Soy de los que piensa que en algún momento, no dentro de mucho, en un par de semanas o un mes, vamos a tener que convivir con el virus en la vía pública”.

Pero objeta a las polarizaciones de pro y anticuarentena: “No es un capricho, ni asumo esas posturas tampoco. Pero no podemos estar en nuestras casas mucho tiempo más, y debemos tomar conciencia de que hay gente que tiene la posibilidad de quedarse en la casa porque tiene ahorros o su situación económica se lo permite, y otra que está al borde de perder el trabajo o de bajar sus persianas para siempre”.

En este sentido, el mandatario local se mostró expectante del anuncio que el presidente, Alberto Fernández, realice el próximo fin de semana para indicar cómo continuará la cuarentena. Y pidió una mayor injerencia de los intendentes en las decisiones de cada distrito. “Pido que podamos plantear una planificación gradual de aperturas, acompañados por la Provincia, escuchando a cada municipio en su caso particular. Lógico, dependiendo de cómo nos comportemos como sociedad para no tener que dar luego marcha atrás”, aclara. Y lanzó: “Al momento de reactivar una economía, ¿por qué no poner en la balanza realidades municipales o compromisos de los intendentes? O, por lo menos, comenzar a planificar aperturas de algunos comercios con ellos”.

¿Va a pedir a Kicillof una diferenciación de La Plata respecto de los otros distritos para abordar la cuarentena? “Lo estamos hablando”, responde Garro. “Estamos en esta curva (de contagios) que está escalando pero me parece que podemos avanzar con cierta gradualidad”.

COMITES BARRIALES

En tanto, ayer volvieron a convocar a los comités barriales junto a la oposición, instituciones intermedias y organizaciones sociales para analizar la situación en cada zona de nuestra ciudad. Y advirtió que “entre todos estamos asistiendo a las necesidades que se van presentando, pero remarcó que, al momento, la curva sube entre “8 y 12” contagios diarios, pero de manera controlada.

En el marco de ese cónclave, el diputado provincial del Frente de Todos, Guillermo Escudero, coincidió con la postura del jefe comunal de buscar “una respuesta” para los comerciantes de nuestra ciudad, en una reactivación que implemente “todos los protocolos sanitarios necesarios para la prevención del coronavirus”.