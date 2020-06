El dólar blue siguió en $123 y el contado con liquidación bajó a $ 114,15

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 71,15 para la venta al público, con un incremento de 24 centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un retroceso de 0,5%, hasta los $ 114,15.



Uno de los datos relevantes de la jornada fue que nuevamente el BCRA finalizó la rueda con saldo positivo y terminó con una posición compradora de US$ 65 millones, según confiaron fuentes de mercado.



Desde el viernes pasado -con la puesta en vigencia de nuevas medidas cambiarias- las compras de la entidad monetaria acumulan aproximadamente US$525 millones.



En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 0,6%, en $ 108,57 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $68,90.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 92,49.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” se negocia sin cambios en relación a su cotización de ayer, para quedar en un promedio de $123 por unidad.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que la autoridad del Banco Central continúa con las microcorrecciones diarias, sin modificar su estrategia de regulación



“La intensa actividad en los mercados de futuros MAE y Rofex indican una nueva participación del BCRA en esos segmentos”, agregó el especialista.



Por último, Quintana resaltó que la autoridad monetaria alternó puntuales ventas con compras que absorbieron el exceso de oferta, “quedando con un saldo a favor de US$ 65 millones”.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 298 millones y se registraron US$ 167 millones hasta ahora en el sector de futuros MAE.