Silvia Gómez: “Entre tanto encierro, la nominación a los Gardel es una caricia”

Silvia Gómez dedicó su último disco al trabajo de su tío abuelo, Fortunato Juárez, y esas canciones desde su pasado, su sangre y su corazón cautivaron a los votantes de CAPIF: la voz profunda de la cantora platense de raíces bien santiagueñas fue nominada la pasada semana, por primera vez, a los Premios Gardel, participando en la categoría de mejor álbum de un artista de folclore, por su “¿Qué me has hecho chacarera?”.

Un nombre que ya avisa del anhelo y la nostalgia escritas en esas canciones que Gómez rescata de su propio pasado y linaje y trae al presente con su voz: un homenaje a sus raíces santiagueñas, a su familia, y especialmente a su tío abuelo Don Fortu, con la totalidad del disco ocupado por obras inéditas algunas, otras poco difundidas, y arreglos nuevos de la mano del maestro Bernardo Bogliano, y que Gómez se encargó de investigar, encontrar y difundir.

“Entre tanto encierro, tanto meterse para adentro, que aparezca esta nominación es una caricia”, revela Gómez, en diálogo con EL DIA. Un mimo al alma, sobre todo, porque “el trabajo sobre el disco fue mucho, de varios años, entre investigación sobre la obra de mi tío abuelo, el encuentro de temas menos conocidos, su obra inédita, y un proceso de selección y maduración que llevó un largo tiempo hasta que llegamos a grabar el disco. Y después de haber tenido todo ese trabajo, y cuando empezábamos a presentarlo, nos agarra esta cuarentena obligatoria y esta pandemia tremenda”.

“Por eso, la nominación llega ya como un premio de por sí, nos dibuja una sonrisa”, insiste Gómez, desde el teléfono, sobre su primera nominación a los Gardel, donde compartirá categoría con Sergio Galleguillo, Patricia Sosa, Inés Rinaldi, Elpidio Herrera y sus sachaguitarras atamisqueñas, Fabricio Rodríguez, Martín Paz y su admirado José Luis Aguirre.

“Yo soy una intérprete que he querido rescatar la obra de mi tío abuelo, y eso creo que tiene un valor extra. Además, fue hecho con amor por la música, y eso se escucha en el disco”, dice Gómez sobre la relevancia de su trabajo, un disco muy personal que va al rescate de su propia sangre.

“Mi tío Fortunato fue un cantautor de perfil absolutamente bajo. Se escuchaba su obra, pero no andaba por las radios. Pero han grabado sus temas Alfredo Abalos, La Juntada, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, un montón de artistas que lo difundieron. Es decir, se conoce más su obra que su nombre: este disco nació con la idea de dar a conocer obras de él que no son tan conocidas”, explica Silvia el nacimiento de “¿Qué me has hecho chacarera?”, donde se incluyen tres obras que no se habían grabado nunca de Juárez.

En “¿Qué me has hecho chacarera?”, Silvia Gómez sale al rescate de su tío Fortunato Juárez

El trabajo incluye una multitud de invitados, que incluyen a sus hermanos Néstor y Omar, Néstor Garnica, Marcelo Chido, Lilián Saba y Fernando Rossini, entre otros. “Cada uno vino con las ganas de poner todo su arte a su participación”, agradece Silvia. “Ha sido todo un disfrute. Grabar un disco es muy hermoso, uno pone todo el amor y cuando lo escucha, el placer es enorme, es como el nacimiento de un hijo”, agrega sobre el disco presentado el año pasado en nuestra ciudad, en el Coliseo Podestá y junto a más de 20 artistas.

Pero la pandemia truncó los planes de seguir mostrando el disco. Y también frustrará, claro, la ceremonia de los Gardel, que será virtual y en agosto. “Estas medidas son la forma de cuidarnos ahora ante esta enfermedad desconocida”, acepta Gómez, “pero eso nos coarta muchísimo a los artistas: estamos intentando reinventarnos, pero no hay mucho camino, porque todo lo que hacemos es con la presencia del público, y si queremos grabar un disco vamos a un estudio… Todo lo hacemos en cooperación con otra gente”.

Claro, agrega la cantora, en tiempos de desesperación surge también el ingenio humano para sobreponerse. “Uno se reinventa”, dice, y cuenta que tras resistirse a las nuevas tecnologías, ahora da clases online. “Varios de mis alumnos me pidieron de ver si podía funcionar: en mayo empecé con las clases online y me está yendo cada vez mejor. Es así que ahora tengo alumnos de San Martín de los Andes, Corrientes: de otra forma no hubiéramos podido. Todas esas herramientas nuevas que estamos aprendiendo, y que yo me resistía a usar, nos están siendo de mucha utilidad”. También, revela, ha comenzado a grabar canciones desde su casa, enviándoselas a su hijo para que trabaje el sonido; y cualquiera que consulte su cuenta de Instagram puede descubrir que también suele brindar pequeños conciertos en vivo.

En ese sentido, reflexiona, la pandemia “viene a plantear un cambio, una apertura a nuevas posibilidades”. Pero, de todos modos, el escenario se extraña. Mucho. “Ojalá la pandemia nos permita volver pronto”, cierra Silvia, deseando pronto “volver a cierta normalidad, no creo que a la primera, pero de alguna manera tener el contacto con el público: para los que hacemos música en vivo es muy necesario”.