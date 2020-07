Tiros y golpes en respuesta al delito generan otras 3 muertes

El trágico episodio en Quilmes parece haber soltado una corriente. Luego de que el herrero de 71 años quedará acusado por matar a uno de los cinco ladrones que, según denunció, habrían ingresado tres veces en la misma noche a su casa, ayer se conocieron nuevos episodios en los cuales las víctimas reaccionaron ante situaciones de robo: en Mar del Plata, capital federal y Florencio Varela terminaron con tres presuntos delincuentes muertos. Uno más, en Melchor Romero, dejó una detención promovida por clientes de una ferretería, que le dieron una paliza a un adolescente luego de que le apuntara al dueño del local con un arma tumbera.

Todo ocurre en un contexto donde la presión del delito, en algunas zonas del país y en particular de la Región, puede ser asfixiante.

En Mar del Plata ayer se conoció el tercer episodio del año en el que muere un ladrón en medio de un robo. Minutos antes de la medianoche del miércoles, un jubilado de 81 años mató de un escopetazo a uno de los tres ladrones que intentó entrar a robar a su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos. A la vez, puso en fuga a los restantes, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en una casa ubicada en la calle Azopardo al 3.300. Los investigadores determinaron que el delincuente fallecido tenía 27 años y siete ingresos a penales de la provincia tras haber cometido distinto tipos de delitos, y que había sido excarcelado en abril último tras haber cumplido una pena en el marco de una causa por amenazas a la concubina.

Según las fuentes, todo comenzó cuando los ladrones rompieron el ventiluz del baño de la vivienda y uno de ellos intentó entrar.

El dueño de casa, identificado por la policía como Néstor Génova, escuchó ruidos, por lo que agarró una escopeta calibre 12 que tenía en un placard y, al ver al delincuente, le disparó.

Debido a la grave herida que sufrió, el asaltante identificado como Nahuel Lucas Jerez (27), murió a los pocos minutos en el lugar, mientras que sus cómplices escaparon, añadieron las fuentes del caso.

En tanto, la justicia determinó que, en principio, el jubilado actuó en legítima defensa, por lo que no se tomó ninguna medida restrictiva de su libertad.

Distinta fue la situación narrada por la Policía y la Justicia en el caso de Jorge Ríos, quien repelió con una pistola calibre 9 milímetros a 5 ladrones que habían ingresado por la madrugada a su casa de Quilmes Oeste y lo habían golpeado.

El fiscal de la causa, Ariel Rivas, concluyó en que tras dispararles en su propiedad, siguió en la calle a uno de los ladrones y lo mató cuando estaba tirado en la esquina, ya malherido. Eso ocurrió durante el fin de semana pasado, cuando Ríos (quien tiene afecciones en el sistema respiratorio y renal) debió ser trasladado a un hospital tras descompensarse en la cita a declaración indagatoria. Hasta ahí, iba a prisión detenido por homicidio agravado. Más tarde, se le concedió la prisión domiciliaria.

En su casa recibió la “visita” de familiares y allegados de Franco Moreyra (26), el ladrón muerto, con una especie de manifestación de repudio. Luego, reaccionaron los vecinos en apoyo de Ríos y el caso trascendió los límites del Conurbano.

Ayer, la causa avanzó con la detención de un tercer presunto integrante de la banda que asaltó a Ríos. Fue identificado como David Ezequiel Córdoba (25) y lo arrestaron en la villa La Vera, Quilmes. Según una fuente del caso, el sospechoso comentó entre sus allegados y en el barrio sobre su participación en el asalto a la casa del jubilado.

Por otra parte, trascendió la declaración de un testigo clave en la causa, el conductor del Fiat Uno blanco que en las imágenes de las cámaras de seguridad se vio en el lugar donde Franco Moreyra (26) murió baleado por el jubilado.

Se trata de un colectivero de la línea 257 que contó a los investigadores que presenció “parte de ese hecho” y reveló dos secuencias en las que escuchó en ese sitio tres disparos. La defensa del herrero descalificó ese testimonio, indicando un vínculo entre el declarante y los ladrones.

En este contexto, los padres de Adrián Novillo (16), un adolescente asesinado a golpes por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche de Quilmes, en 2014, aseguraron que a su hijo lo mató la misma banda que atacó a Ríos. “El asesinado (Franco) Moreyra es familiar de uno de los que participó del asesinato de mi hijo y uno de los prófugos, Nicolás Claudio Dahmer, y el hermano, que no participó del caso del jubilado, estuvieron en el de mi hijo. Les dicen ´Los peques’, miden 1,50 y son fáciles de reconocer”, explicó Marcelo Novillo, padre de Adrián, a Radio Colonia.

ATAQUE EN ROMERO

En una ferretería de la localidad de Melchor Romero, el mediodía de ayer transcurría como en tantas otras jornadas, hasta que entró un joven de 17 años, a quien el dueño conoce del barrio y como cliente. Esta vez eligió ir a “Los Abuelos”, de 155 entre 529 y 530, pero para robar. Fue a las 12. 45, consultó precios y sacó un arma tumbera.

“Forcejeamos y con una mano evité que gatillara”, contó Jorge, dueño del local. La escena fue advertida por tres clientes, quienes intervinieron. Lo tiraron al piso, le quitaron el arma y “se ligó algunas patadas y trompadas. Hasta que llegó la Policía y se lo llevó detenido”.

El comerciante analizó que “al entrar lo vi tambaleando, agarrándose de las estanterías del negocio. Era como que venía de `ronda`, herido. Como estaba encapuchado y con un barbijo, recién lo reconocí cuando pudimos reducirlo y le sacamos la capucha y el barbijo. No lo podía creer”. Con respecto a la reacción de los clientes reflexionó que “seguramente tomaron esa decisión porque me conocen. Desde hace años estoy al frente del local, son vecinos y además deben estar, como yo, cansados de la inseguridad que hay por acá”.

COMERCIANTE HERIDO

También ayer, en una zapatería de Flores, capital federal, un comerciante recibió un balazo en una mano cuando se resistió al robo y en el forcejeo murió el asaltante, que tenía alrededor de 65 años, al golpear contra una de las vidrieras del negocio.

Aparentemente, el dueño del local le entregó el dinero que tenía y el delincuente pretendió llevarlo a la parte trasera del local, con intenciones de dejarlo maniatado.

La larga lista de la violencia involucró hasta un presunto “polichorro” abatido por un ex policía en posición de víctima. Todo ocurrió en Florencio Varela, en la madrugada de ayer. Cuando arribó una patrulla a inmediaciones de 517 y 168, encontró un cadáver. En segundos llegó un VW con un ex policía de 56 años al volante. El hombre dijo que le había disparado al hombre muerto luego de que lo asaltara. Según la Policía, se trataba de un agente que prestaba servicio en La Matanza y había asaltado al ex uniformado con su arma reglamentaria.