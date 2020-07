Escándalo, violencia y política en una disputa por una casa en el barrio “El Churrasco”

Un cruce de acusaciones entre un concejal oficialista de Ensenada y un abogado que vive en el barrio “El Churrasco”, fue el corolario de un violento episodio en el que se buscó explicar las agresiones físicas entre militantes políticos y la familia del profesional, frente a una vivienda en ese sector de Tolosa.

El serio incidente ocurrió en la mañana de ayer en 118 bis entre 523 y 524, hasta donde fue un grupo de hombres y mujeres vinculado al concejal Eduardo “Lalo” Vallejos.

El abogado Pablo Conti (43) le dijo a este diario en su domicilio que esta mañana (por la de ayer) vinieron unas 30 personas, entre hombres y mujeres de distintas edades, a agredirnos y entre esa gente estaba el concejal Lalo Vallejos, aunque él no intervino en los golpes que me dieron al igual que a mi mujer”.

Según indicó Conti, “hace 3 días nos amenazan, acusándonos de estar usurpando la casa donde vivimos”, denunció.

Todo había empezado unas horas antes con una denuncia sobre golpes y amenazas a una familia, en su propia casa. La tensión seguía por la tarde. Mientras Conti dialogaba con este diario, paró una moto frente a la casa y tras acusarlo de usurpar la casa, el conductor le advirtió que “si no se van, van a tener problemas”.

Más tarde, el edil integrante del movimiento nacional Octubres dentro del bloque del Frente de Todos de Ensenada, indicó que “un grupo de compañeros fue a la casa de Olga Lanzoni, una militante nuestra que falleció de COVID-19 el 17 de este mes, para retirar mercadería para las ollas populares de carenciados del barrio “El Mercadito”, que ella tenía en su casa, porque compartía la función social que desarrollamos”.

Vallejos sostuvo que el abogado Pablo Conti, que vive con su mujer e hijos en el frente del mismo lote donde residía Lanzoni, “intentó impedir que nuestros compañeros pudieran entrar a la casa de Olga a llevarse los alimentos. Fue quien inició la violencia, golpeando a un militante de 55 años que es del barrio El Mercadito, a quien hubo que hospitalizar porque le provocó una rotura de meniscos”, dijo.

“Fui al rato, al enterarme de lo que estaba pasando, para tratar de hacer de mediador y calmar los ánimos. Pero ya estaba la Policía y se había tranquilizado todo bastante. Se pudo sacar parte de la mercadería que se había ido a buscar”, afirmó el edil.

Asimismo, remarcó que “no es cierto lo que dice el abogado Conti sobre el incidente en su casa. Fue al lado, en la casa de Olga, a la que están usurpando y a la que hasta le habían cambiado los candados”.

Sobre Lanzoni resaltó que tenía 77 años. “Era una referente del peronismo. Llegó a militar con mi madre y fue una de las fundadoras del gremio docente Suteba. Militaba en la agrupación peronista 17 de Octubre”.

También el concejal enfatizó que “Olga quería que su casa se convierta en un centro cultural y un hogar con función social. Y queremos respetarle su voluntad”.

Por otra parte, citó que “en su momento, le dio alojamiento a Andrea cuando estaba embarazada y en situación de calle. Andrea es la actual pareja de Conti, pero lo que comento fue mucho tiempo antes de que conociera a este abogado”, dijo.

“Conti acusa de que se le quiso usurpar la casa, cuando es al revés”, sostuvo luego Vallejos. Y puso en duda que “Olga le haya entregado los papeles de la vivienda. Era muy desconfiada en ese sentido. Por eso, no creo que Conti tenga documentación que respalde algún derecho sobre la casa de Olga”.

Por último, aseguró que en las próximas horas “vamos a dar a conocer un documento para aclarar cómo se dieron los acontecimientos”.

“NOS PEGARON Y AMENAZARON”

El abogado denunció que “se quedaron como una hora. A mí me pegaron con una barreta, provocándome una lesión en un pie por la que me enyesaron. Y hasta en el piso me dejaron la marca de un golpe con esa barreta. También me pegaron trompadas en la cara y patadas estando tirado”, sostuvo.

Acotó que “a mi mujer, cuatro tipos la agarraron de los pelos y además le pegaron, mientras mujeres que estaban con ellos aplaudían festejando la agresión”.

Explicó que “no es verdad que la usurpamos, ya que hace 10 años Olga, que vivía en una casa del mismo lote pero detrás de la nuestra, me fue a ver angustiada porque tenía deudas y embargos”, indicó.

“Cancelé sus deudas y embargos. Entonces, en gesto de agradecimiento, me pidió que me construyera una casa donde finalmente estamos viviendo”, consignó.

Conti volvió a referirse al violento episodio: “Varios de los que vinieron a pegarnos, al final rompieron los candados que había en la casa de Olga y se metieron a sacar cosas. En esos momentos llegó la Policía, pero no detuvo a ninguno”.

Tras recibir atención médica, “hicimos una denuncia penal en la comisaría 6ª y veremos qué determina el fiscal Marcelo Martini”. Y aludió a Olga Lanzoni: “fui yo quien al verla mal la llevó a internar al Instituto Médico Platense y esa misma noche murió. Hasta pagué 80.000 pesos por los trámites del caso”.

El violento episodio entre militantes y el abogado Conti generó conmoción en la zona