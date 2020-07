Apartaron por falta de “imparcialidad” al juez de la causa de espionaje ilegal

M.S.

La Cámara Federal de La Plata apartó ayer al juez Federico Villena de la causa que investiga si se hizo espionaje ilegal a políticos, empresarios, gremialistas y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. El tribunal delegó la instrucción en otro magistrado de la Justicia federal de Lomas de Zamora, el platense Juan Pablo Auge, quien deberá lidiar con un expediente de alta sensibilidad política.

El fallo del tribunal de apelaciones platense corrió la causa del juzgado federal 1 de Lomas, a cargo de Villena, al número 2 que está subrogado por Auge. La fiscal del caso seguirá siendo Cecilia Incardona, quien lleva desde el primer día los detalles del expediente, que ya presentó ante la vicepresidenta Cristina Kirchner y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Según pudo saber EL DIA, el juez federal Auge suele mantener el perfil bajo y se mueve “sin estridencias”, como las que caracterizaron a su colega Villena que en pocos días ordenó la detención de 22 personas –de las cuales se efectivizaron 18-, entre las que figuran ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como Alan Ruiz y la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo.

La velocidad que le imprimió Villena a la causa fue atribuida a la inminencia de la intervención de la Cámara federal. Antes, había allanado el domicilio del ex secretario privado de Macri, Santiago Nieto. En su resolución, el tribunal de alzada –a cargo del juez Agustín Lemos Arias- dispuso “la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad”.

Villena fue cuestionado porque la investigación que hasta ayer encabezó se centró en actividades de inteligencia que él mismo había ordenado en el pasado. Una de ellas estaba basada en escuchas al narcotraficante Mario Segovia, preso en la cárcel de Ezeiza, que supuestamente los espías utilizaban para escuchar a los presos vinculados a causas de corrupción del kirchnerismo.

“Entiendo que el juez recusado no se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación y para decidir sobre los hechos que son objeto de pesquisa”, sostuvo el camarista Arias en la resolución. Villena también investigaba actividades de espionaje sobre el Instituto Patria, el comando político del kirchnerismo, durante el gobierno de Cambiemos.

En ese marco, la Cámara federal platense advirtió que en la causa “se investigan hechos de notoria gravedad institucional”, los cuales “ameritan ser investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada”, escribió el juez Lemos Arias.

Las recusaciones a Villena fueron presentadas por los abogados defensores de Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge Saez -ex agentes de la AFI-, quienes consideraron que el magistrado “ha evidenciado una notable falta de objetividad y buena fue procesal”. Ahora, serán el juez Auge y los fiscales Incardona y Santiago Eyherabide los que definirán la situación procesal de los imputados.

En lo inmediato, el apartamiento del juez Villena ya tuvo efectos concretos: Martinengo, ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada, pidió la excarcelación al igual que otros dos detenidos, Melo y el “turco” Sáez. La ex funcionaria del gobierno macrista negó los cargos en su contra y dijo que “nunca” recibió informes de inteligencia de manos de ex espías de la AFI.

Hasta su apartamiento, el juez Villena intentaba establecer el vínculo entre las actividades de espionaje ilegal que atribuyó a los ex espías a los que detuvo, con los responsables políticos de la AFI bajo la gestión de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El ex director de Operaciones de central de inteligencia Alan Ruiz negó haber sido el nexo con el grupo “Super Mario Bross”.

Ese nombre le pusieron los espías al grupo de chat en el que intercambiaban información sobre las actividades que realizaban, algunas de ellas supuestamente ilegales. Ruiz había sido trasladado ayer a los juzgados federales de Lomas de Zamora desde la cárcel de Marcos Paz para declarar ante Villena, pero no lo pudo hacer. “La idea es colaborar”, dijo el letrado Leandro Ensami.

A su vez Daniel Llermanos, abogado de los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano que fueron espiados presuntamente por el mismo grupo, dijo que “ha cambiado el juzgado pero no cambiará la política de acusación porque las pruebas están ahí”. Las tareas de inteligencia ilegal también incluyeron al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, a cuya familia y a él mismo fotografiaron en La Plata.

El ex encargado de documentación de la Casa Rosada ya pidió su excarcelación