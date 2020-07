Promesa del femenino pincha: tiene 10 años, se destacó en la academia del Barcelona y se codea con las jugadoras de Primera

Bianca Jeannoteguy tiene 10 años y en febrero pasado participó de la jornada de fútbol y pruebas de jugadoras que realizó la academia del Barcelona de España en Buenos Aires.

Una de las promesas del semillero albirrojo e integrante de la escuelita del fútbol femenino del Pincha estuvo presente en las actividades que la entidad española realizó en el país y se destacó como una de las mejores.

De la iniciativa participaron unos 200 niños y Bianca fue una de las más destacadas dentro de la academia ya que la eligió como uno de los cinco mejores valores del encuentro.

"Cuando tuve la experiencia del Barcelona mucho no me respetaban por ser nena, hasta que me vieron jugar y me tuvieron en cuenta como una jugadora más", le contó la protagonista a este medio, expresándose con claridad como si fuese una persona mayor a la de su edad

Ella tiene sueños y deseos que no solo apuntan a lo personal, sino a todo el ámbito femenino: "Quisiera ser futbolista profesional y llegar a Primera en Estudiantes", remarcó, pero se explayó: "Quiero que todas las nenas y mujeres, todas las chicas, pudiesen tener la posibilidad de poder jugar y aprender a jugar al fútbol teniendo el apoyo de una familia como tengo yo", remarcó la futbolista con una madurez que sorprende.

SE CODEA CON JUGADORES DE PRIMERA

Mientras continúa creciendo en el deporte que la apasiona, Bianca se las arregla en medio del confinamiento para estar activa y seguir aprendiendo cosas dentro de su casa. No falta la pelota y tampoco las conversaciones virtuales con jugadoras del plantel de Primera y con sus compañeras del León.

“Ahora se la pasa haciendo vivos. Para el jueves la invitó la capitana de la Primera, Micaela Sandoval para hacer un vivo. En tiempos de cuarentena, entrena y pelotea todo el día. De hecho ayer le enseñaba a una compañerita, Felicitas, a hacer un jueguito que dice que ‘ni a los profes del Barsa le sale’”, contó su papá Jorge.

“Siempre charla con Juli Lema, Mica Sandoval, Luna Irigoyen y Gabriela Ramirez, están dos últimas son las técnicas de Bianca actuales. Pero siempre recuerda y sigue en contacto con su primera técnica Roxana Vallejos, actual entrenadora de la Primera de Rosario Central”, agregó. “Somos una familia muy futbolera, somos socios familiares. Su tío es Claudio Jeannoteguy, que fue jugador de Primera (campeón en el 83) y ahora su primo está actualmente en reserva”, subrayó.

Bianca respira fútbol, y le interesa continuar aprendiendo cosas todo el tiempo. Incluso los sábados, no se pierde los ciclos de entrevistas que implementó el fútbol femenino albirrojo en redes sociales. “Sigue los vivos de Verón siempre y los sábados mira las entrevistas a chicas que jugaron en el club. Ayer se enganchó con Carla Singano, que estuvo en Estudiantes, y vuelve y ella estuvo en el vivo y después se comunicaron también. Le dio la bienvenida”.

Si bien Bianca comenzó jugando al handball en el club, un día experimento de qué se trataba el fútbol y no quiso dejarlo más: “Primero jugaba al handball, después se integró a la escuelita de fútbol que empezó con cinco o seis nenas y ahora son más de 60. Es bueno que se muestre como ha progresado el fútbol femenino. Ella está con la pelota para todos lados y con esto de los videítos. Y se la pasa mirando fútbol, salió muy futbolera. Acá es todo fútbol, vemos fútbol de cualquier parte, fútbol viejo, repeticiones, todo. Todo fútbol", subrayó Jorge.