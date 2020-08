Cruces por Twitter y chicanas: sigue la polémica entre el gobierno de Kicillof y la oposición

La presentación ayer por la tarde del informe de gobierno por parte del Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco en el Senado abrió un nuevo frente de conflicto con la oposición, que se extendió hoy con acusaciones y chicanas que anticipan un escenario complicado de las futuras negociaciones en la Legislatura.

Por redes sociales, Bianco y senadores de Juntos por el Cambio se cruzaron hoy a partir de las críticas que lanzó ayer el bloque opositor por la mecánica de la presentación de ese informe, en el que expusieron el Jefe de Gabinete y el ministro de Salud Daniel Gollán sobre el estado de situación del sistema sanitario y el impacto de la pandemia en la Provincia.

Desde Juntos por el Cambio aseguran que no se les permitió hacerle a los funcionarios las preguntas de un largo cuestionario que habían preparado y que, dicen, enviaron a la autoridad de la bicameral, el senador peronista Francisco "Paco" Durañona. "Nos dijeron que se lo iban a llevar y lo iban a contestar por escrito en diez días", explicaron desde el bloque que conduce Roberto Costa. "Vinieron a repetir un monólogo y un relato", lanzó Gabino Tapia, un senador alineado a Jorge Macri.

Incluso, una senadora radical, la marplatense Flavia del Monte, que participó en forma virtual, se quejó porque aseguró que no le permitieron hacer uso de la palabra y criticó la mecánica dispuesta para el encuentro.

“Terminaron la sesión y no me dieron la palabra. Me parece casi imposible trabajar en estas condiciones, es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo, esperamos más de tres meses al ministro”, lanzó la legisladora radical.

Los ánimos se terminaron de caldear cuando Bianco salió del recinto del Senado y en un contacto con periodistas afirmó que se iba "decepcionado por la mudez de la oposición".

Hoy, la polémica se extendió con picantes cruces en Twitter entre Bianco y los senadores de Cambiemos Walter Lanaro y Gabino Tapia. “Me cansé de hablar durante dos horas y a la hora de las preguntas se quedaron mudos. Debe ser que estaban acostumbrados a que en la gestión de Vidal nadie fue a dar explicaciones por cuatro años...” le escribió el jefe de Gabinete de Axel Kicillof a Tapia, quien había hecho un posteo criticando el "monólogo" de los funcionarios bonaerenses.

“Estás mintiendo. Habilité a que hagan las preguntas que quieran y se quedaron callados. Vidal destruyó la provincia y ahora lo único que hacen es poner palos en la rueda a la hora de reconstruirla. Sigan buscando votos, como les pidió Vidal, nosotros seguimos salvando vidas”, fue otra de las fuertes repuestas de Bianco.

A los cruces se sumó el vidalista Walter Lanaro, "Están acostumbrados a gobernar sin escuchar a nadie. Sería bueno que entienda que la soberbia no ayuda a los bonaerenses y que la legislatura dejó de ser una escribanía en 2015. Inevitablemente van a tener que gobernar escuchando al 40% que no los votó”.