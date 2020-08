De Panam a Quico: fans y artistas de todos lados celebraron los 95 de Carlitos Balá

El que celebró ayer Carlitos Balá no fue un aniversario más. El hombre que marcó la niñez de numerosas generaciones festejó sus 95 años de vida y, como en este contexto no fue posible un gran festejo, recibió mucho amor virtual. Los más chicos (y los no tanto) le enviaron cartas, dibujos y fotos por las redes para que se sienta acompañado en este cumpleaños atípico.

En su nombre, habló Laura, una de sus nietas, quien contó cómo transita el encierro su abuelo y qué le prepararon en su día: “Se aburre un poco pero con mi mamá lo visitamos y nos ocupamos de todo lo que precisa, siempre cumpliendo todas las normas preventivas”. En el día de ayer lo homenajearon con lo que más disfruta Carlitos: mucha comida. “Le encanta la comida árabe y sobre todo si es casera”, detalló Laura.

Basta con rememorar frases como “¿Qué gusto tiene la sal?”, “Angueto quedate quieto”, “Sumbudrule”, “Ea, ea, ea, pé, pé”, “Un kilos y dos pancitos”, “¿Un gestito de idea?” para recordar a esta icónica figura del espectáculo nacional, con una trayectoria arrasadora: Carlos Salim Balaá -tal cual es su nombre completo- nació en el barrio porteño de Chacarita (hijo de un inmigrante libanés y una argentina descendiente de croatas) y se atrevió a iniciarse en el humor con bromas y juegos de palabras a pasajeros de la línea 39 de colectivos urbanos, para vencer su timidez y adquirir experiencia. Y vaya si lo logró: desde muy temprano, sumó éxitos televisivos, también en radio, cine y teatro, ganando una incontable cantidad de premios Martín Fierro.

Su primera oportunidad para demostrar su talento y vocación llegó en los 50, cuando participó de un casting con Délfor Dicásolo (titular de “La revistas dislocada”). A partir de allí formó parte del elenco de aquel famoso programa humorístico, emitido por Radio Splendid y luego integró un trío humorístico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locatti. Desde ese entonces, fue construyendo un estilo propio y lanzó su carrera individual, de la cual nacieron éxitos como “El clan de Balá”, “Balabasadas”, “El circus show de Carlitos Balá”, “El circo mágico de Carlitos Balá” y “El show de Carlitos Balá”.

Mención aparte merece el famoso depósito de chupetes, bautizado como “Chupetómetro”, que Balá hizo famoso desde 1979, y con el que con mucha dulzura logró que los niños de todo el país le dijeran chau a sus chupetes. En 2010, Carlitos advirtió que su sucesor “no debería luchar por sacarles a los chicos el chupete y sí el celular”.

HOMENAJES

Por iniciativa de Panam, con quien trabajó en los últimos años en el circo, muchos colegas y amigos del legendario animador infantil le rindieron ayer tributo en un emotivo video.

“Todo un país celebra tu llegada a este planeta, donde vivís dando amor, alegría y felicidad. Y como siempre digo: ‘¿Qué gusto tiene la niñez?’ Balaaá’”, fueron las palabras con las que Laura “Panam” Franco da comienzo a este clip, al que también se sumaron Topa, Piñón Fijo, el “Fofito” de “Los Payasos de la Tele”, aunque hubo más: de este saludo también quisieron ser parte históricos personajes de “El Chavo del 8” como María Antonieta de las Nieves (lookeada como la Chilindrina), Edgar Vivar (el actor que interpretaba al “Señor Barriga”) y Carlos “Quico” Villagrán. Tampoco faltó el saludo de Carozo y Narizota, los personajes creados por José Luis Telecher.

“Estoy recibiendo todo el amor que di. Llego a esta edad con el cariño de la gente, algo que no tienen los políticos. Soy el hombre más feliz del mundo”, aseguró Carlitos en una de sus últimas entrevistas.