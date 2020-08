Científicos platenses detectaron fósiles de 230 millones de años en La Rioja

El viento Zonda cuyano de aquellos días los detuvo, pero sólo temporariamente. Corría 2013 cuando, aprovechando una visita a la ciudad de La Rioja en ocasión de las XVII Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, un grupo de investigadores de nuestra ciudad dedicado al estudio de los arcosauriformes –reptiles que existieron hace 250 millones de años– improvisó una breve exploración a la localidad Hoyada del Cerro Las Lajas. Limitante con el Valle de la Luna en San Juan, donde se han encontrado importantísimos restos fósiles, el sitio tiene rocas de la misma antigüedad, pero mucho menos estudiadas.

Y aunque encontraron pocos materiales, intuyeron que había más y organizaron tres campañas en 2016, 2017 y 2019 de las que participaron además expertos de otras partes de la Argentina, Brasil y Estados Unidos. De esos viajes volvieron con un gran número de huesos de distintos animales que vivieron en épocas remotas y, más importante aún, las respuestas a interrogantes de larga data. Ahora, todas esas novedades fueron publicadas en la revista Scientific Reports.

“Con rocas de aproximadamente entre 231 y 221 millones de años de antigüedad -describe Julia Desojo, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP- la Formación Ischigualasto es una unidad geológica perteneciente al Triásico Superior. Durante décadas, la mayoría de los fósiles fueron encontrados en San Juan, y recién a comienzos de 1960 hubo hallazgos en el mismo terreno, pero del lado riojano”.

Se refiere a las expediciones del paleontólogo José Bonaparte, responsable del descubrimiento de innumerables restos de faunas extintas, que en una campaña del ‘62 descubrió un arcosaurio –grupo de reptiles que dominaron el planeta durante ese período antiquísimo– inédito, que fue bautizado posteriormente Venaticosuchus rusconii, y un ejemplar de dinosaurio herbívoro muy primitivo llamado Pisanosaurus mertii.

“A pesar de aquellos descubrimientos -señala Desojo- Bonaparte y sus colaboradores siguieron estudiando otras áreas y esta zona quedó relegada.

Pero la búsqueda del equipo platense resultó fructífera, y se consiguieron exhumar más de cien nuevos fósiles de vertebrados. Los más abundantes pertenecen a distintas especies de arcosauromorfos –grupo muy primitivo que incluye al linaje de los cocodrilos y los dinosaurios–, entre los que aparecen ejemplares hasta ahora desconocidos.

“Los hallazgos son múltiples y variados. Pudimos reconocer por primera vez en la zona la presencia del género Teyumbaita, un arcosauromorfo con un cráneo robusto y picudo que medía hasta 2 metros y que solo se conocía previamente en rocas de la misma antigüedad pero en Río Grande del Sur, en Brasil”, relata Desojo. Entre los descubrimientos, se destacan además restos del cráneo y esqueleto axial, es decir los huesos que se ubican a lo largo del eje central del cuerpo, de otros tres animales emparentados con los cocodrilos actuales no solo por su apariencia sino también –en algunos casos– por tener hábitos semiacuáticos: Proterochampsa, Aetosaurorides (a su vez también parecido a una mulita), y un paracocodrilomorfo que no se pudo determinar con exactitud. Asimismo, aparecieron restos de cinodontes, formas relacionadas a los mamíferos, más específicamente correspondientes al género Exaeretodon, un herbívoro cuadrúpedo del tamaño de un tapir. Si bien se trata de una fauna de la que hay registros para esa época a nivel mundial, no había hasta el momento evidencias de su existencia en ese territorio.

Además de la búsqueda y extracción de fósiles, el equipo de especialistas aprovechó las campañas para confeccionar una columna estratigráfica de la localidad con mil metros de espesor, esto es, un gráfico que representa detalladamente la secuencia de rocas sedimentarias, mostrando las más antiguas en la parte inferior –dado que comúnmente son las primeras en depositarse–, y las más recientes cerca de la superficie. Con ese esquema, buscaron capas de cenizas volcánicas y en ellas unos cristales muy pequeños generados por el magma llamados zircones, que sirven para obtener dataciones absolutas de los materiales que se acumularon con el paso del tiempo. Gracias a este estudio, los científicos lograron conocer las edades precisas de varios niveles.

“La verdad es que este análisis geocronológico, junto a los nuevos hallazgos, nos permitieron sacar una foto instantánea de este lugar olvidado, y hoy lo consideramos una ventana a la Formación Ischigualasto, pero en La Rioja”, apunta la especialista platense.

La columna estratigráfica también permitió ajustar la antigüedad de los ejemplares hallados por Bonaparte. “En el caso de Pisanosaurus, lo que hicimos fue tomar un fragmento del sedimento adherido al fósil original y analizarlo a la luz del modelo de datación que obtuvimos: en base a la composición y otros cálculos pudimos determinar de qué nivel proviene, y por ende, conocer su edad: 229 millones de años”, describió Lucas Fiorelli, investigador del CONICET que también coordinó las campañas.

De acuerdo a esta evidencia, queda ubicado dentro de un grupo de dinosaurios llamados ornitisquios, hecho que le otorga una relevancia especial teniendo en cuenta que sería el registro más antiguo del mundo.