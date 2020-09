“En La Plata ahora se duplica el número de casos cada 30 días”

“En La Plata hoy el número de casos se duplica cada 30 días y eso es bueno”, dijo ayer la infectóloga platense Silvia González Ayala, quien agregó que “es inexorable aprender a convivir con el virus” y se mostró preocupada porque no sólo no se habla de la vuelta a clases, sino tampoco de la forma en que deberían adecuarse las escuelas para que eso pase.

González Ayala hizo estas declaraciones ayer en una entrevista con radio La Redonda en la que destacó que hay muchas diferencias entre municipios y que hay que analizar la situación de cada uno caso por caso y con sus particularidades.

“En La Plata se está duplicando el número de casos cada 30 días. Claro que eso es bueno”, indicó la infectóloga platense.

Al mismo tiempo, la dijo que “es inexorable aprender a convivir con el virus” y analizó la reapertura de algunas actividades en los últimos días.

“Hemos visto que ya está pasando con algunos restaurantes, con mesas en las veredas, respetando los protocolos. Estar al aire libre también ayuda. Así que, con responsabilidad, en el caso de los gastronómicos, creo que hay cosas que - en las veredas, las terrazas, si hay jardín- podrían recuperar el normal funcionamiento y evaluar los interiores” , consideró.

También se refirió a la pausa en la investigación para desarrollar la vacuna de la Universidad de Oxford y dijo que “es el procedimiento habitual”.

Interrogada sobre la posibilidad de volver a clases dijo que le preocupa que no sólo no se hable del tema, sino que tampoco se abordan los cambios que deberían realizarse en las escuelas para adecuarlas.

“Hay que preguntarle a las autoridades porque no se habla de la vuelta a clase” y agregó que “lo importante es que no se están adecuando las escuelas, los baños, no se están tomando medidas como reforzar el personal de limpieza, la provisión de insumos para la limpieza ambiental. No hay ningún movimiento en ese sentido”, sostuvo.

En otro punto de la charla agregó que “en muchos lugares las escuelas rurales podrían estar funcionando”.

Para González Ayala, el planeamiento del retorno a clases “ya tendría que estar en movimiento. El daño en educación es enorme y va a costar muchísimo recuperarlo. La situación es muy crítica y la educación es lo que cambia el país y cambia el mundo. No hay mucho entusiasmo con la educación, esa es la durísima realidad”, sostuvo.

Citó luego como ejemplo las experiencias de apertura escolar que se hicieron en países europeos como Francia, las que “no demostraron que la escuela fuera un foco de contagio; el riesgo potencial es que un chico se infecte en la comunidad, y que vuelva a un hogar multigeneracional y contagie a un adulto mayor. Ese es el riesgo, pero se puede enfrentar trabajando con las medidas de distanciamiento, barbijo, higiene de manos, de superficies”.

También se refirió a los resultados de los hisopados en la Ciudad, que registran “más problemas que antes”.

“Los del personal de salud son prioritarios y en algunos laboratorios están tardando dos días. Para el ciudadano común tardan una semana o más”, dijo.

“El problema es la capacidad operativa del laboratorio, que tiene que ver con el recurso humano, el equipamiento y la provisión de los insumos que se necesita. El personal de numerosos laboratorios que se incorporaron a la red de diagnóstico sigue trabajando ad-honorem”, dijo.