Garro y la vuelta a clases: "Podríamos trasladar chicos que no tengan internet a la Repu"

La ausencia de los alumnos en las aulas de las escuelas como consecuencia del aislamiento en la pandemia es sin dudas uno de las preocupaciones más recurrentes no solo en autoridades de todos los estamentos, sino también de los propios padres.

Este martes, el intendente de La Plata Julio Garro se refirió a ese tema y fue crítico de la falta de claridad al respecto. En declaraciones radiales, expresó que "con respecto a la educación, es netamente provincial, pero con seis meses que ni siquiera haya una planificación de cómo vamos a volver a clases o incluso dicen que vamos a volver a las clases, cuando aparezca la cura de esta enfermedad. Ahora en el mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos?".

El jefe comunal platense sostuvo que "se ha propuesto identificar a miles de chicos que no tienen internet y no pudieron conectarse en este tiempo, ni siquiera tenemos ese dato. En la República de los Niños por ejemplo, podríamos trasladar con protocolos a muchísimos chicos de nuestra ciudad que quizas no tengan acceso a internet y poder colaborar. Los intendentes estamos para colaborar, para acompañar".

Días atrás, la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, afirmó que se podrá volver a las clases presenciales "cuando la situación epidemiológica lo permita" en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Este es un momento de prepararse, de organizarse y de planificar para que los docentes, los directivos, los estudiantes, los auxiliares y las familias" estén en condiciones "de regresar a la presencialidad cuando la situación sanitaria lo permita", dijo la funcionaria.