Luis Ventura está convencido: "La mamá de Luis Miguel está viva y en la Argentina"

El periodista Luis Ventura hace años que investiga qué sucedió con la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, quien fue vista por última vez en agosto de 1986. Él parece estar seguro: "Está viva y en la Argentina".

Según precisó en diálogo con el portal Teleshow, comenzó a tratar este tema en 1997 cuando estaba en el programa "Telepasillo" y hoy en día lo continúa en "Secretos Verdaderos", el ciclo que se emite los fines de semana por el canal América.

Ante la consulta de si Honorina Montes, la mujer que está internada en el Hospital Moyano, es en realidad la madre del famoso cantante mexicano, respondió: "Eso es algo que yo no puedo decir porque tengo una inhibición judicial. Yo lo que digo es que Marcela Basteri está viva y está en la Argentina".

Y añadió: "Ante todo, la gente no me avaló a mí como periodista y como comunicador. Avaló los testimonios que nosotros logramos periodísticamente. Avaló aun ex agente de Interpol, Miguel Aldana, que manejó la dirección de búsqueda de personas, y dijo que cinco años después de haber muerto, Marcela Basteri lo llamó por teléfono diciéndole que había formado otra familia, que tenía dos hijos más y que Luis Miguel estaba al tanto de esto. Y él aparece a partir del testimonio de la tía de Luis Miguel, la italiana Adua Basteri, que cuenta la verdad de cómo fue la desaparición de su sobrina".

Siguiendo por la misma línea, puntualizó: "Después, lógico, aparecen un montón de personajes como Andrés García, que dice que Luis Rey mató a Marcela Basteri y que la enterraron debajo de la pileta de una residencia que tenía Luis Miguel en Las Matas, ahí cerca de Madrid. Si esto es así, Andrés García tendría que estar preso, por cómplice. Porque si sabe que la mataron, por qué no dice: “La mataron y está ahí”. ¿Por qué deja a toda la familia Basteri en ascuas, que siguen buscándola y que siguen dando vueltas? Porque acá parecería que el único que sufre por la madre es Luis Miguel. Y es mentira".

Por otro lado, lanzó: "Luis Miguel, para mí, ya sabe todo. Todo. Sea cuál fuese el destino de Marcela Basteri, lo sabe".

En relación a la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, indicó: "¿Y cómo son los últimos instantes de la serie? Con Luis Miguel yendo a ver a una mujer que está de espaldas en medio de lo que parece un internado... Si no es cierto, ¿por qué especula con eso? Se llevó 12 millones de dólares. Y en la segunda temporada, donde va a estar la madre porque tengo entendido que abre con ese tema, 20 millones más. Son 32 millones de dólares en total. Si él sabe todo, ¿por qué especula con eso?".

Y prosiguió: "Él se queda con Luis Rey. Y dicen que Marcela Basteri tenía miedo de Luis Miguel, porque tenía todo a nombre de ella". Ante la consulta de si Marcela Basteri le tenía miedo al hijo, contestó: "Mirá la serie, cuando se separan los hijos. Ese momento es textual. Y eso lo autoriza Luis Miguel, no lo autorizo yo. Él está especulando con eso. Y la tía Adua lo dice".