El Merval trepa 1,3% con el foco puesto en los nuevos bonos

El S&P Merval arrancó la semana con una ligera alza, ante un mercado expectante por el debut de los nuevos bonos tras el canje de deuda, pero con un acotado volumen debido al feriado por el Labor Day (día del trabajo) en los Estados Unidos.

Este lunes el índice S&P Merval gana 1,3 por ciento a 45.622 unidades, con subas de hasta 3,5 por ciento para Cablevisión Holding, seguido por Grupo Financiero Valores (3,42 por ciento) y Telecom Argentina (3,21%). En sentido opuesto Mirgor cae -2,53 por ciento, Ternium Argentina -1,04% y Cresud -0,82%.

Por otra parte el riesgo país, el indicador elaborado por el banco JP Morgan para medir la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra el resto de los países, hoy cede 0,2 por ciento hasta los 2.147 puntos básicos.

Asimismo, en el comienzo de semana los principales bonos en dólares muestran variaciones mixtas, con subas de hasta 8,9% para el PARAD y bajas de -0,5% para el Bonar 2024 y de -0,3% para el Bonar 2037.

Respecto al plano cambiario, la cotización del dólar para la venta al público cerró en $78,62 en promedio, con una suba de 12 centavos con respecto a la víspera.



En tanto, en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un descenso de 2,7%, en $125,07.



El denominado dólar MEP marcaba una caída de 1,7%, en $ 117,99 por unidad.



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó 21 centavos y finalizó la rueda en $ 74,65.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 102,20 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” cotizó con un descenso de tres pesos, a $ 131.



En cuanto a la operatoria, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que fue una rueda con bajo volumen de negocios por el impacto del feriado de hoy en los Estados Unidos por el Día del Trabajo, en la que el dólar mayorista avanzó de la mano de la regulación oficial.



El especialista estimó que en la rueda de hoy el Central tuvo un saldo positivo de US$ 10 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 117 millones y se registraron US$ 63 millones en el sector de futuros del MAE.