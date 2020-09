Protesta policial: "Si para las autoridades somos esenciales deberían considerarnos de otra manera"

Carlos Maure es uno de los voceros en el Comando de Patriulla zona Sur, que hoy está movilizado y llevando adelante el reclamo salarial en La Plata y alrededores. En medio del conflicto, y entre asamblea y asamblea atendió a EL DIA para explicar el presente de las negociaciones y el accionar en adelante. Contó que en la Ciudad el acatamiento fue alto y que el aumento salarial sería de entre el 56% al 64%, según los escalafones. "Hasta que no haya una solución no nos vamos a mover de acá y no sale ningún móvil a la calle".

"Estamos en un compás de espera. Le hicimos un petitorio a las autoridades y esperamos una respuesta. Habría un principio de acuerdo. El 10% del petitorio está relacionado con la recomposición salarial. Estamos esperando eso para levantar la protesta", contó y remarcó que el petitorio, además, incluye mejoras en las unidades, entrega de insumos para trabajar en pandemia y reestructuración en los equipos de trabajo. "No estamos acostumbrados a hacer estas cosas, lo nuestro es estar en la calle trabajando".

Además denunció que además de la recomposición salarial están pidiendo mejores condiciones de trabajo, ya que según dijo hay compañeros suyos que hacen turnos de hasta 28 horas seguidas, y entre ellos muchos choferes. "No se puede seguir así".

"En el petitorio incluimos el aumento de las horas cores a partir del 1ro de septiembre y desde el 1ro de enero que estén incluidas en el bruto de nuestro salario", continuó y dijo que desde 2013 no se les actualiza el plus para la compra de uniformes, gasto que debe hacer cada efectivo.

Respecto a la pandemia dijo que recibieron muy pocos barbijos y alcohol en gel. En ese sentido le agradeció a empresas privadas que desinteresadamente les donaron productos y materiales. "Estamos en la primera línea de la batalla y no tenemos ni guantes ni barbijos ni nada. Si realmente para las autoridades somos una actividad tan esencial deberíamos ser considerados de otra manera. El otro día fuimos a una toma de terrenos en Melchor Romero y nos tirotearon la camioneta, es increíble".

Aseguró que hasta que no reciban una respuesta firme de las autoridades provinciales van a seguir firmes de la misma manera, con retención de tareas y movilización. "No es nuestra forma de manejarnos, no respondemos a ningún partido político ni nos interesa. Tampoco tenemos representación sindical. Les pedimos disculpas a la sociedad y a nuestras familias, pero lo único que queremos es que nos respeten", remarcó.

Pese a la falta de patrullas en las calles, Maure garantizó la seguridad en la vía pública, ya que hay móviles de la Policía Local que están recorriendo la Ciudad y las Comisarías están en funcionamiento.

Reconoció que están en contacto con los otros Comando de patrulla del Conurbano y que existe una uniformidad de criterio. "Estamos todos comunicados, la decisión del levantamiento de este tipo de medida no nos corresponde a nosotros en La Plata sino que es una decisión política. Esto es automático: si firman el acta de compromiso del aumento de sueldo y los móviles salen a la calle", cerró al tiempo que descartó alguna movilización a la Gobernación, tal como sucedió el lunes a la noche.