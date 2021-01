Sigue la búsqueda para encontrar donantes voluntarios de sangre

En el centro regional de La Plata pusieron en marcha este mes un calendario de colectas de sangre para sumar voluntarios en un momento complejo del año, porque cuánto más se necesita, más difícil resulta tener voluntarios que concurran a donar sangre.

En Villa Elisa, hoy habrá jornada de donación en el Centro de Comercio, Industria y Producción, Camino Centenario entre 48 y 49, también de 8:30 a 12:30.

El próximo martes 19 de enero las personas de Ensenada que deseen donar sangre podrán hacerlo en la Iglesia Universal, ubicada en La Merced, entre Perú y Sarmiento. Horario de 8:30 a 12:30.

En tanto, mañana, en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima -60 y 118- se habilitarán puestos de donación de sangre entre las 8:30 a 14.

La idea es que los voluntarios se sumen a la campaña y de esa manera el stock del Instituto de Hemoterapia se mantenga en niveles adecuados para asistir a quienes por distintas patologías necesitan de ese vital elemento.

Laura Vives, Jefa del Centro Regional de Hemoterapia, sostuvo que hasta el momento no se produjeron faltantes, pero para que eso no ocurra no deben bajar las donaciones.

“Si durante 3 días la gente deja de ir a donar sangre, el stock se cae”, sostuvo la profesional y agregó que se trata de un trabajo diario. “Donar sangre salva vidas y es importante que nos den ese brazo solidario”, subrayó.

Se comunicó que de lunes a sábados, de 7 a 13, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata permanecerá abierto a los efectos de recibir a los donantes en el edificio de 15 y 66. Por cualquier duda se puede obtener información en el teléfono 0800-666-2258.

REQUISITOS

Para donar sangre es necesario concurrir con DNI, o algún documento que acredite identidad. Tener entre 16 y 65 años. Sentirse en buen estado de salud. Desayunar antes de donar. Pesar más de 50 kilos.

En Hemoterapia remarcan que quien dona sangre no corre ningún riesgo de contraer infecciones, explican en el Instituto de Hemoterapia. El material que se usa es estéril y descartable. Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, ni trae ningún perjuicio al donante.