Preocupante declaración de Aníbal F.: "Las fuerzas de seguridad no dan abasto"

En medio de una ola dramática de inseguridad, que tuvo tres crímenes en 13 horas (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-14-1-55-36-la-otra-pandemia-del-conurbano-en-trece-horas-tres-jovenes-asesinados-en-asaltos-policiales), el ministro de Seguridad Aníbal Fernández hizo declaraciones preocupantes: pidió a los jueves que "colaboren un poquito porque en situaciones tan particulares como las que vive nuestro país, las fuerzas de seguridad no dan abasto para estar en todos lados”.

Además del asesinato del platense Gonzalo Refi en Gerli, en las últimas horas se registró el de Lucas Cancino, el joven de 17 años que fue acuchillado para robarle la bicicleta en la puerta de la casa de sus abuelos de Quilmes cuando salía al colegio. Sobre ese caso se refirió el funcionario: “Uno de los pibes había estado detenido por robo y había sido liberado. Se necesita un poquito más de colaboración y de esfuerzo de la Justicia. Mi respeto por lo que ha hecho la Policía de la Provincia porque en tiempo récord detuvo a los presuntos responsables, pero lo de la Justicia fue una locura”.

En diálogo con la prensa Fernández agregó: “Hay casos de homicidios culposos, no dolosos, cosas muy particulares en donde a lo mejor no se justifica la prisión preventiva, pero en robos, con semiplena prueba… colaboren un poquito porque en situaciones tan particulares como las que vive nuestro país, las fuerzas de seguridad no dan abasto para estar en todos lados”.

En ese marco explicó que “la Policía cuenta con 33 mil efectivos, que es menos de la mitad de lo que tuvo toda la vida, desparramados por todo el país. Con Gendarmería pasa lo mismo. Mañana vamos a poner en funcionamiento un sistema en terminales y estaciones de trenes, que es el primer lugar que hemos tomado y así vamos a ir efecto por efecto, sino es imposible. No tenemos miles de millones de hombres y mujeres para poner en todos los barrios”.