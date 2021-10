Macri volvió al país, pero no se presentará a declarar

macri decidió que no se presentará ante la justicia de dolores / web

“No vamos”. Eso decidió ayer el expresidente Mauricio Macri cuando, a poco de aterrizar en el país después de una gira en el exterior, se reunió con su abogado para analizar si se presentaba o no a la indagatoria a la que fue citado para hoy por la Justicia federal de Dolores, en el marco de la causa que lo investiga por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos fallecidos en el naufragio del submarino ARA San Juan, a fines de 2017.

En el entorno de Macri sostienen que la causa, que avanza en plena campaña electoral, persigue más intenciones políticas que judiciales. Y eso es lo que expondrá en el escrito que tiene previsto presentar a primera hora de hoy ante el juez federal de Dolores, Martín Bava. También, denunciará irregularidades (como una primera citación y la prohibición de salida del país cuando el exmandatario ya se encontraba de viaje) y cuestionará la competencia del magistrado, al que buscará recusar.

Con esos argumentos, que anticipó a través de su cuenta de Twitter, Macri pretende robustecer el pedido para posponer nuevamente la declaración.

“Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente”, escribió el exjefe de Estado en el primer mensaje que escribió tras arribar desde Qatar y continuó: “Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”.

Después arremetió contra el juez Bava: “Vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata [...] de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, advirtió sobre el caso que busca determinar si el expresidente ordenó espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Así se desprende de la denuncia motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

“Para perseguirme -se defendió Macri-, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan” e insistió: “No tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”.

En ese sentido, y luego de cuestionar la citación “en campaña”, la “prohibición” de viajar y la “incompetencia” del juez, el líder del PRO ratificó que no se presentará en la Justicia “hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”.

Macri consensuó su estrategia judicial con su abogado, Pablo Lanusse, que ayer viajó a Dolores para tomar contacto por primera vez con el caso en el que ya están procesados los exjefes de la Administración Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos. Lanusse, adelantó el expresidente, será quien hoy “hará todos los planteos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder, como siempre lo hice, estas falsas acusaciones”.

Esta será la segunda vez que Macri falte a indagatoria. La primera fue el 7 de octubre pasado, cuando el exjefe de Estado no pudo asistir por estar fuera del país. Pero como Macri se encuentra “a derecho” -con abogado y a disposición del juez-, la defensa entiende que una nueva ausencia no debería implicar riesgos en su situación procesal.