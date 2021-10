Guzmán le pasó la pelota al FMI por un acuerdo

“El acuerdo no está cerrado, a quien deberían apurar es al Fondo Monetario Internacional para que acepte bajar los sobrecargos”, aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, que además, con un discurso más cercano al kirchnerismo, dijo que “acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”. También afirmó que “no existen internas en el Frente de Todos, siempre se puede decir que no, lo peor es un mal acuerdo”.

Guzmán habló ayer durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y del cual participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz.

El ministro, en el marco de un panel titulado “Cómo salir de la trampa de la deuda eterna”, sostuvo que “estamos tratando de refinanciar esa deuda en cuotas, de modo que no impida el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo”, ya que el crédito que le dio el FMI al gobierno de Macri “ahora el pueblo argentino (lo) está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación”.

De hecho, insistió que el año que viene “no va a haber devaluación” del mismo modo que no la hubo el año pasado, a pesar de que muchos el año pasado decían que se venía una devaluación, ya que el Banco Central acumula reservas, hay superávit comercial y exportaciones en crecimiento”.

“Lo que pasó con Juntos por el Cambio -afirmó Guzmán- desde su perspectiva no fue un error. Es una alianza, con parte del poder económico de la Argentina e internacional. La decisión de privilegiar a los acreedores privados en dólares cuando en el país ya no había ese dinero no es una error, es una elección, es privilegiar y elegir una alianza. Nosotros sí reestructuramos la deuda que era insostenible”.

Sin embargo, sostuvo haber notado “en el diálogo con los inversores y con el poder financiero internacional” que ahora “dudan de cuanto les sirve este socio” debido a que quienes desde la Argentina han tomado los préstamos “han gobernado tan mal” que les hicieron “perder mucha plata”.

“Por eso decimos (a parte del poder económico local) que tal vez podrían parar un poco con la catarsis y aceptar nuestra conducción, porque si cambiáramos la alianza y nos fortalecemos como estado nación nos va a ir mejor a todos dentro de la Argentina”, apuntó el ministro.

Durante su exposición, Guzmán recordó las dificultades que debió atravesar el Gobierno actual para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores privados en 2020, dado que “cuando uno negocia con Wall Street está negociando con los acreedores más poderosos del mundo”.

lo que viene

De cara a lo que se está negociando con el organismo internacional, Guzmán aseveró: “Buscamos un acuerdo que a la larga sea sostenible. Ahora, es tan grande la deuda que va a llevar distintos pasos poder ir resolviendo este problema”, destacó. Y se preguntó: “¿Se puede patear el tablero? ¿Decir la deuda se acabó, fuera el FMI? Hay que entender que el rival también juega y estamos hablando de una relación entre un Estado nación y el resto de los estados nación del mundo, de la integración de la Argentina al mundo, que favorezca las oportunidades de desarrollo de nuestra economía real”.

Y pidió invertir el reclamo por el cierre del acuerdo y dijo que “quien se tiene que apurar es el FMI, para que acepte bajar los sobrecargos y que acepte nuestro programa económico”.