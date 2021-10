Alberto F.: “No nos vamos a arrodillar ante el FMI”

Entre fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestionamientos al gobierno que lo precedió y la defensa al control de precios, el presidente, Alberto Fernández, encabezó ayer el acto que organizó el Frente de Todos (FDT) para rendir homenaje a la memoria de Néstor Kirchner, de cuyo fallecimiento se cumplieron ayer 11 años.

Fernández, único orador del evento celebrado en el club Deportivo Morón, pronunció un discurso de alto voltaje político. Un mensaje de poco más de media hora en el que hubo espacio para el recuerdo, pero también (y mucho) para la negociación que el Gobierno mantiene con el FMI.

Como anticipo, el lema de la convocatoria tomó las palabras de Kirchner: “Primero se crece, luego se paga”. Y sobre esa idea abundó el Presidente: “La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos. Si algo tenemos de fuerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo”, introdujo el Jefe de Estado.

Después, sentenció enfático: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

Y completó: “¿Cómo se piensan que son las negociaciones? A veces quisiera que los diarios en vez de pedirme a mí que cierre una acuerdo de cualquier modo le pidan al Fondo que se haga cargo”.

La gran ausente fue Cristina, que prefirió recordar a su esposo con un mensaje en las redes sociales

Sin nombrarlo, el mandatario también repartió críticas a la gestión de Mauricio Macri: “Tuvimos un gobierno que festejó haber endeudado a la Argentina a 100 años. Y esa deuda se pagaba en 16 años y el resto son intereses. Eso no lo cuentan”.

Volviendo cada vez a Néstor Kirchner, al que valoró como “una guía” y “un presidente extraordinario”, destacó que “nunca bajó los brazos con las convicciones. Cuando Néstor llegó, Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado la caída de la economía, el cierre de empresas y el desempleo. Había que poner de pie a ese país que estaba muy lastimado”.

También remitió al expresidente para hablar de la inflación: “Néstor lo planteó con nombre y apellido: este no es un problema de emisión monetaria, el problema es la concentración de la producción de alimentos y para eso hay que ser firmes y plantarse frente a los poderosos y decir que así no se puede seguir porque no es justo que el precio de alimentos básicos crezca al modo que crecen”. Y remató: “La inflación no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren sacar ganancias en desmedro de los argentinos”.

Del recuerdo a las internas que hoy cruzan al Frente de Todos, Fernández admitió que “no todos pensamos igual y viva la diferencias y viva que confrontemos” porque, defendió, “nadie nos enseñó más que Néstor que nadie es dueño de la verdad, somos dueños de una verdad relativa. ¿Cómo me va a molestar el debate?”, dijo al promediar el acto que también sirvió para que la coalición gobernante ensayara una nueva muestra de unidad, a poco más de dos semanas para las elecciones legislativas.

Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Alicia Kirchner y otros gobernadores, intendentes y candidatos del oficialismo estuvieron en el Club Deportivo Morón, que rebosó de militantes (en su mayoría jóvenes, sin distanciamiento ni barbijos) de agrupaciones como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina y Movimiento Evita.

La gran ausente, pese a haber sido invitada, fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que horas antes del multitudinario homenaje recordó a su fallecido esposo con un mensaje en redes sociales. “Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950-∞”, escribió y publicó un video en el que aparecen menciones del expresidente a los precios y a la deuda.