Inseguridad: el silencio en la Casa Rosada y las críticas de la oposición

La inseguridad se metió en la recta final de la campaña para las elecciones de medio término del próximo domingo. El detonante, el crimen del kiosquero de Ramos Mejía. Ayer hubo silencio en Casa Rosada y sólo el ministro Aníbal Fernández se refirió tangencialmente al tema –sostuvo que ocurren delitos “en todos los lugares del mundo”-, lo que fue duramente cuestionado por la oposición, que emplazó al Gobierno a “terminar con el relato y enfrentar el problema”.

El meollo de la polémica de las últimas horas es que la campaña oficial del “Sí” ideada por el consultor Antoni Rubí Gutiérrez no tenía a la inseguridad como uno de sus ejes. De hecho, el único dirigente del Frente de Todos que suele ocuparse del tema, Sergio Berni, fue corrido de lado hace tiempo. En la víspera, el presidente Alberto Fernández mantuvo su actividad en Casa de Gobierno y recorrió el parque industrial de Moreno pero en ningún momento se refirió al luctuoso episodio que ha ganado la agenda pública en las últimas horas.

Su ministro de Seguridad tampoco lo había hecho hasta que fue interceptado por los medios apostados en la sede de la cartera, en el barrio porteño de Recoleta. Aunque no puntualizó sobre el crimen ocurrido en el citado distrito de La Matanza, Aníbal Fernández afirmó que los ilícitos “suceden en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos” y relativizó el impacto de las estadísticas de homicidios dolosos. “En Argentina el homicidio doloso no debe superar el 6,5 por ciento o el 7 por ciento, en la ciudad de Buenos Aires está entre el 4 por ciento y el 4,5 por ciento, mientras que Miami tiene 15 por ciento. Y hay 6.000 efectivos de las fuerzas federales en el Conurbano”, aseguró. Ante el silencio del jefe de Estado, pareció que el excandidato a gobernador bonaerense buscó nuevamente “llevarse las marcas” de la polémica mediática y evitar que el costo político impacte en la figura del primer mandatario o en el gobernador Axel Kicillof, quien ayer insistió en que bajaron los crímenes con respecto a 2019.

Se diferenció de Berni, con todo, en relación a los incidentes registrados durante la protesta de vecinos del lunes por la noche a los que un cordón policial les impidió llegar hasta la comisaría cercana al lugar del crimen, lo que generó enfrentamientos y suelta de gases lacrimógenos. “Nunca voy a estar del lado de la represión, estuve cuatro años en la fuerza y me fui sin un herido, sin un muerto”, disparó, en una velada crítica a su par bonaerense.

DESDE LA OTRA VEREDA

Para la oposición, la controversia en torno al tema le ha servido para reforzar uno de los principales ejes sostenidos durante la etapa proselitista. De hecho, el primer candidato Diego Santilli subió ayer a Patricia Bullrich a su recorrida por los distritos de Merlo y Hurlingham, donde aseguró que “cada vecino nos viene diciendo ‘tenemos miedo, cuando baja el sol nos encerramos en casa, no queremos seguir viviendo así’. Es muy doloroso. Es tiempo de cambiar el rumbo”. Asimismo, le sugirió al oficialismo que “no construyan un relato, enfrenten el problema ¿Por qué no vota el bloque oficialista la modificación del Código Procesal Penal para que los delincuentes por delitos violentos no entren por una puerta y salgan por la otra?”.

La titular del PRO, en tanto, le apuntó al ministro Fernández al asegurar que “dice que esto (por los crímenes) pasa en todo el mundo y antes sostenía que la inseguridad era una sensación y que teníamos el 5 por ciento de pobres, menos que Alemania. Dice las cosas más infelices que puede decir alguien y más inoportunas en momentos en que la gente está sufriendo”.

¿Sin final de campaña?

Es que a diferencia del silencio oficial, la oposición intentó ser empática con los familiares de Roberto Sabo, ultimado por delincuentes el último domingo. Por ello ayer Jorge Macri suspendió el cierre de campaña de “Juntos” en Vicente López y Néstor Grindetti, jefe de campaña de la coalición opositora, hizo lo propio en la tercera sección electoral. Hoy se definirá si se cancela o no el cierre provincial previsto para mañana en La Plata. “Sigue en pie por ahora”, dijo un colaborador del “Colorado”.

En verdad, tanto en el oficialismo como en la oposición siguen de cerca cómo crece “la indignación social” por el luctuoso robo ocurrido en Ramos Mejía.

Es que en el Gobierno, luego de la críticas por el cierre de “Todos” de Lomas de Zamora celebrado en momentos que se registraba la manifestación por el crimen del comerciante, también resultó interpelado sobre si convenía o no suspender el acto pautado para mañana por la tarde en Merlo. “No sé si va a realizar ese acto”, se preguntó uno de los asistentes a la reunión convocada hacia el mediodía por Alberto Fernández, de la que participaron sindicalistas y organizaciones sociales.

Al cierre de esta edición, fuentes de Presidencia confirmaban que “por ahora” se llevará adelante el evento, al que no asistiría Cristina Kirchner, aún recuperándose de la intervención a la que fue sometida el último jueves en el sanatorio Otamendi.

