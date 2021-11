Perezoso gigante: señales de como era la Provincia hace 25.000 años

En febrero del 2020, sobre un camino vecinal a la altura del paraje La Paloma, a unos 9 kilómetros de la localidad bonaerense de Coronel Pringles, un gigantezco esqueleto comenzaba a ser desenterrado. Correspondía a un perezoso terrestre, un enorme animal que había sido descubierto de casualidad por un vecino luego del paso de una máquina motoniveladora por el camino rural. Pero en aquella oportunidad, los trabajos debieron suspenderse a raíz de la pandemia por el coronavirus, y recien ahora pudieron retomarse. Y fue a partir de las nuevas tareas de extracción que los huesos comenzaron “a hablar” para permitirle a los investigadores no solo conocer más sobre como vivían estos animales, sino también sobre como era nuestro territorio provincial, y su clima, hace 25.000 años.

“Este ejemplar – explicó el paleontólogo Cristian Oliva, quien integra el equipo que retomó las labores interrumpidas por la pandemia - representa a un perezoso terrestre extinto de gran porte y robustez (escelidoterio), emparentado con las actuales especies arborícolas, que son mucho más pequeñas y gráciles, que formó parte de la denominada megafauna de fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, 130.000 a 8.500 años antes del presente, pero en este caso, los huesos datan entre 8.500 a 25.000 años de antigüedad”.

Se sabe que estos animales fueron en el pasado geológico uno de los grupos más numerosos y diversificados de mamíferos placentarios del continente americano, con más de cincuenta géneros extinguidos conocidos, y que esta especie en particular tendría entre 3,5 y 4 metros de largo, con una masa corporal de entre 800 y 2.000 kilos. ¿Pero como era por entonces esa parte del actual territorio bonaerense donde este gigante habitaba?

“Si bien todavía no se ha efectuado una datación absoluta del ejemplar – explica Oliva - por medio del método de radiocarbono (14C) es muy probable que su antigüedad no supere los 25.000 años, cuando el bonaerense era un territorio cuyo paisaje no era muy diferente del actual, con el desarrollo de una extensa llanura, pero con un clima más seco y posiblemente más frío, debido a que estaba transitando la última era de hielo”.

UN GIGANTE BONAERENSE

“En la actualidad – señalan los investigadores - los perezosos de la familia de los folívoros, filófagos y/o tardígrados, incluyen un escaso número de especies arborícolas ciertamente gráciles y de reducido tamaño, restringidas a las selvas húmedas de Centro y Sudamérica (perezosos de dos y de tres dedos). Pero entre las incontables formas fósiles existentes, los denominados perezosos terrestres quizás sean el grupo más amplio y heterogéneo, diferenciándose de sus parientes modernos especialmente por estar adaptados a la vida en tierra firme, así como por su mayor tamaño, robustez y corpulencia. Estos escelidoterios constituyen una de las tantas ramas evolutivas dentro de este vasto linaje durante el Pleistoceno superior y el Holoceno inferior, y en nuestra región se hallan representados por dos especies cuadrúpedas, de hábitos herbívoros, que pese a su eminente gigantismo se encuentran entre los menores perezosos de la época: Scelidotherium leptocephalum y Scelidodon tarijensis”.

El hallado en Pringles pertenece a una de estas dos especies, que son bastantes similares en apariencia y conformación general, pero de tallas y masas dispares. El primero es de una longitud de 3 a 3,5 metros con un peso de entre 500 a 1.000 kilos, por lo que es ligeramente menor, y el segundo es más robusto y pesado, posiblemente de hasta 4 metros de largo y 2.000 kilos de peso. Futuros análisis anatómicos, en particular del cráneo y esqueleto apendicular, posibilitarán una clasificación taxonómica definitiva del ejemplar hallado en Las Palomas, lo cual permitirá su asignación a alguna de estas dos formas.

“El Scelidotherium leptocephalum – señalan los paleontólogos - es por mucho el mejor estudiado de ellos, habiéndose descripto por primera vez en el año 1839, a manos del célebre naturalista inglés Richard Owen a partir de restos fósiles colectados por Charles Darwin en la ciudad de Punta Alta, cercana a Bahía Blanca, y también es pariente cercano del megaterio, del cual aparecieron huellas en Pehuen Co”.

El equipo de paleontólogos detrás del enorme animal/Télam

En cuanto al ejemplar de Las Palomas, en Coronel Pringles, el año pasado se pudo rescatar el cráneo, posiblemente asociado a la mandíbula y huesos pertenecientes al antebrazo derecho (cúbito y radio) por hallarse en una situación de riesgo debido a su exposición parcial, y las actividades tras la pandemia se volvieron a reanudar este mes, donde se comenzó con el relevamiento integral del lugar y la remoción de la matriz sedimentaria que recubría al material fósil, y se pudo determinar la presencia de la mayor parte del esqueleto post-craneano articulado, habiéndose hallado hasta la fecha elementos correspondientes a la columna vertebral (vértebras cervicales, cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, vértebras caudales anteriores), la caja toráxica con algunas costillas desprendidas y fracturadas, ambas escápulas (homóplatos), el miembro posterior izquierdo (húmero, cúbito, radio y mano incompleta), gran porción de la cadera y los dos fémures.

“La fragilidad que afecta a las piezas óseas – explicaron los profesionales que trabajan en el lugar - así como el hecho de que la mayoría de ellas permanezcan aún articuladas, constituyen factores que impiden la realización de un rescate paleontológico convencional, y por este motivo se está viendo la posibilidad de llevar a cabo la extracción del esqueleto en un único bloque sedimentario a través de la confección de una estructura metálica de contención o el resguardo del fósil en el mismo lugar”.