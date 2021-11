La violencia como respuesta: cada vez más peleas terminan al filo del drama

Una discusión de tránsito se transforma en un ataque con agua hirviendo. Un rayón en el auto deriva en una furibunda piña. Un intercambio verbal entre familiares, termina con uno de los interlocutores herido por un ladrillazo en la cabeza. Vecinos que linchan a un presunto ladrón, hasta matarlo a golpes.

Todos estos episodios recientes, en los que civiles son los protagonistas, se relacionan de manera estrecha con otros también cercanos en el tiempo pero que involucran a miembros de la Policía.

Pedro Gargoloff, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, explicó que “ciertos trastornos mentales también podrían contribuir con este fenómeno de la violencia, tales como los desórdenes de la personalidad (de tipo antisocial, borderline y el trastorno explosivo intermitente) y hasta enfermedades mentales severas con clara y vigorosa presencia de contenidos psicóticos como delirios y alucinaciones”. No obstante, aclaró, “la relación de estos problemas de la salud mental en los que hay una pérdida de contacto con la realidad (psicosis) está muy lejos de explicar siquiera parte de los hechos y hasta podría ser una expresión más del estigma y la discriminación asociados a las enfermedades mentales; las personas con trastornos mentales severos son mas víctimas de violencia que victimarios”.

NOCAUT Y QUEMADURAS

Las imágenes que muestran la agresión de un adolescente de 17 años al empleado de un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, pinta el cuadro descrito con un pincel fino: Arturo López (66) fue increpado por el chico que, según testigos, le reclamó por un rayón que tenía su vehículo.

La trompada noqueó a López, que debió ser trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, con riesgo de vida.

El hecho ocurrió el viernes último, aunque el video que tomó una cámara de seguridad del lugar se conoció ayer. Las hijas del damnificado aseguraron que su padre se encuentra en “estado crítico” y repudiaron el “ataque a traición”.

Ayer al mediodía, después de que el ataque se hizo público, el agresor acudió junto a su abogado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 12. El fiscal, que espera el informe médico, deberá establecer qué carátula le cabe a la causa. Las probables son “lesiones leves, graves o hasta una tentativa de homicidio”, indicaron fuentes judiciales.

“En los videos se ve que mi papá ni estaba hablando con el chico, estaba hablando con la madre de él. Y ahí le pega una piña con toda la intención de lastimarlo. Mi papá no tuvo posibilidad de defenderse. Nunca se la vio venir. La palabra cagón le queda chico a ese pibe”, relató Agostina, una de las hijas de López.

Precisó que su papá tiene “dos coágulos con edemas e inflamación”, por lo que los médicos del centro de salud “no descartan realizarle una intervención quirúrgica”.

“Los médicos nos explicaron que esto puede ir fluctuando: así como un día puede tener una mejoría, otro día puede no tenerla. La verdad es que es algo que me está matando. Yo estaba en el exterior y tenía contacto todos los días con él por WhatsApp”, detalló Florencia, la otra hija del agredido. Agostina agregó que “está en terapia intensiva, recibiendo todo el tratamiento que se pueda hacer para tratar de que esto mejore y evitar la operación que siempre implica un riesgo mucho mayor. Se está haciendo todo lo previo para no tener que llegar a esa instancia, pero la verdad es que está muy delicado”.

Por otro lado, en San Juan, un joven de 27 años que entrenaba junto a un compañero para la competencia “Ironman”, discutió con un automovilista y terminó internado en terapia intensiva con quemaduras en el torso de grado 1 y en las piernas y testículos de grado 2.

Conforme indicaron los testigos, Castro y su amigo iban en bicicleta cuando el conductor de un Fiat Argo que venía detrás, les tocó bocina y los insultó. Poco después, cuando ambos deportistas frenaron en una estación de servicio, el conductor del Argo descendió del rodado con un fierro. “Mientras el tipo los insultaba y amenazaba de muerte, una mujer bajó del auto y les arrojó agua hirviendo de un termo”, contó la mamá de Castro, quien afirmó que hay una filmación del incidente.