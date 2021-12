Plan plurianual: la oposición reclaman detalles

Mientras el Gobierno insiste en que las próximas semanas enviará el plan económico plurianual al Congreso que sirva como base para un ulterior acuerdo con el FMI -y que pagará el vencimiento de diciembre por más de US$ 1.800 millones con el mismo organismo de crédito-, en la oposición afirman que aún no hay precisiones del proyecto y que, al igual que ocurre con otras iniciativas anunciadas, primero debería haber uniformidad de criterio en el propio oficialismo.

En momentos en que caen las reservas internacionales (ver apare) y la inflación continúa su marcha alcista, la Casa Rosada quiere enviar señales a los mercados de su intención de pactar un pronto entendimiento con el Fondo. Sorprendió que en la víspera se haya descartado el pago de bonos navideños para estatales o jubilados, descontando el anunciado “aguinaldo social” para los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Reunión del gabinete económico

Después de mucho tiempo, Alberto Fernández participó ayer de la reunión de gabinete económico en el palacio de gobierno. La ex vicejefa de gabinete y actual secretaria de relaciones internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, ofició de vocera de la reunión y confirmó que el Tesoro hará frente al pago al FMI del 18 de diciembre por US$1.892 millones.

Se utilizarán recursos de los derechos de giro (DEGS) que había girado en julio el propio organismo con sede en Washington para no afectar en demasía las alicaídas arcas del Banco Central (en noviembre el drenaje superó los 1.200 millones de dólares).

En este contexto, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, almorzó con el jefe de Estado para consensuar la agenda legislativa para lo que resta del año. En caso de no haber acuerdo con la oposición, y no poder garantizar el quórum en la cámara baja, se convocará a sesiones extraordinarias en enero y febrero próximos.

En paralelo al mentado plan económico plurianual, se enviará el Presupuesto 2022. Son los dos temas prioritarios para el Ejecutivo. Otros proyectos en danza son los devenidos del Consejo Económico y Social, como el de fomento a la industria automotriz, el de electromovilidad, el de agroindustria -que será presentado mañana por el ministro Julián Domínguez- y de hidrocarburos.

Conversaciones con la oposición

La portavoz Gabriela Cerruti deslizó que la iniciativa que reclama el Fondo ya se está “conversando” con algunos referentes opositores pero que esperan la definición de las autoridades de los bloques para conocer a los mejores interlocutores. La ex diputada metió el dedo en la llaga porque aún no se definió la titularidad del interbloque de Juntos por el Cambio, que en las últimas horas provocó cruces en el seno del radicalismo.

No obstante, fuentes del mayor bloque opositor rechazaron que se hayan informado detalles de la iniciativa. “Hasta que no podamos ver los números del déficit fiscal y del crecimiento proyectado para 2022 y 2023 no podemos dar ninguna definición. Y esos datos no los tenemos”, explicaron.

Es probable, con todo, que la oposición presione para poder condicionar el tratamiento de los proyectos prioritarios del Ejecutivo -que estarían dispuestos a acompañar- a que se incluyan iniciativas tales como boleta única de papel para las elecciones, de asistencia a las pymes y reformas a leyes penales para combatir el delito.

El economista y diputado electo, Ricardo López Murphy, es uno de los que aguarda los detalles de los proyectos económicos para poder dar su postura. “En parte volvió a la arena política para sumar con estos temas, como el acuerdo con el Fondo. Pero a él nadie del oficialismo le anticipó nada”, contó un vocero del ex ministro de Economía de la Alianza.

Demostrar “coherencia”

Para el senador radical Martín Lousteau, el oficialismo primero debería demostrar coherencia en relación al tema y cuestionó la carta de Cristina Kirchner conocida el último sábado. “Debería ser mucho más específica con lo que quiere con respecto al acuerdo con el Fondo”, reclamó.

En tanto, el diputado electo Florencio Randazzo (Vamos con Vos), remarcó que “hay que ayudar (al Gobierno) a que no choquen el país, pero impedir que nos lleven por delante”. En este sentido, indicó que “Cristina tiene una responsabilidad, es vicepresidenta de la Nación, me cuesta mucho comprender ese tipo de cosas. Cristina en una carta anterior dijo: ‘Yo designé a Alberto Fernández’. Acá hay que hacerse cargo, ser serio. Acá ella no es víctima, es cómplice, tal vez, de lo que está ocurriendo”.

