Rompió el silencio el sobrino de Maradona que vivía con él: "Ya no quería vivir"

Mientras la muerte de Diego Maradona es materia de investigación, Johnny Espósito, el sobrino que vivía con él, rompió el silencio y contó cómo fueron los últimos días del ídolo.

"Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota”, dijo el hijo de María Rosa Maradona entre lágrimas sobre el día previo al fallecimiento del "Diez".

Y agregó: "Sentí que él ya no quería más, no quería más. Le decía de salir a caminar y no. Ya que te dijera que no es porque no quería más. Lo intentaba arengar y me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’. Si hubiera sabido que era su último día, me quedaba a dormir con él. Yo estaba viviendo con él. Me despido esa noche porque él se quería ir a dormir, estaba el doctor que le hizo el chequeo diario. 'Hasta mañana', nos saludamos. Habrá sido a las 11 de la noche. Habíamos comido milanesa con ensalada".

Además, reveló que tenía una relación muy cercana con su tío, quien era padrino de uno de sus hijos, y que compartieron muchas cosas juntos.

Sobre el trágico 25 de noviembre, precisó: "Me desperté entre las 9hs. y las 10hs., pero no lo vi. Bajé, desayuné y tipo 11hs., van los médicos y...ya no...ya estaba...no reaccionaba. Mucho no puedo hablar por la investigación. Lo vieron los médicos antes, yo cuando entré ya estaba muerto. Habrá sido 11:30hs. No escuché nada, pero según la enfermera estuvo merodeando por la habitación. Dije 'no puede estar pasando esto'. Pienso que no sufrió. Dentro de lo malo, me llevo lo bueno de haber vivido las últimas horas con él".