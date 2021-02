Franja Morada de Derecho y un duro mensaje al presidente Alberto Fernández

Los integrantes del centro de Estudiantes de la facultad de Derecho de la UBA, que responde a Franja Morada, le envió una dura carta al presidente Alberto Fernández, que es docente de dicha institución de la materia Teoría del Delito.

En el escrito, dirigido al propio presidente, los estudiantes le preguntan si se animaría a repetir en una aula de la facultad lo que dijo en México, en compañía del presidente de dicha institución Andrés Manuel López Obrador.

La frase de Alberto Fernández fue la siguiente: "Terminemos con la payasada... No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se haya adelantado en la fila'. No existe este delito y no se pueden construir delitos graciosamente".

Los alumnos le respondieron y le aseguraron que como profesor de Derecho penal, si llegase a repetir eso en una clase cualquier alumno de primer o segundo año le respondería que sí, que se "podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, y/o malversación de fondos públicos".

"Mentir así no es digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente, y menos al ser el presidente", cerraron el duro comunicado enviado a la prensa.