¿Qué hizo Wanda Nara que se ligó el reto de la madre?

Wanda Nara suele usar sus redes sociales para compartir el lujoso estilo de vida que lleva junto a su marido, el delantero del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Valentino, Constantino y Benedicto (los chicos que tuvo con Maxi López) y Francesca e Isabella, las hijas del matrimonio. Sin embargo, en los últimos días sorprendió al compartir imágenes impactantes de un accidente que sufrieron sus seres queridos.

La mediática subió a sus historias de Instagram una serie de fotos en la que se la ve a su mamá, Nora Colosimo con un yeso, a sus hijas lastimadas y el brazo de su mejor amiga con un importante hematoma y escribió: “Pero todos bien. Puedo con todos y con todo”. Rápidamente, sus seguidores comenzaron a escribirle tanto a Wanda como a su familia, preocupados ante un posible accidente, pero la rubia no hizo más declaraciones.

Por eso, Nora decidió utilizar las redes sociales para llevar tranquilidad y calmar las especulaciones sobre lo que les había ocurrido. “Pero todos bien. Puedo con todos y con todo”, empezó la ex esposa de Andrés Nara. Y aclaró: “Estamos todos bien. A mí ya me sacaron el yeso y la amiga de Wanda, también está muy bien y tuvo un incidente por separado en su brazo. Las nenas también están bien, así que gracias de corazón a todos los que me están escribiendo”.

Pero además, aprovechó su descargo para hacerle un llamado de atención a su hija mayor. “Le voy a decir a Wanda que no suba más historias de este tipo porque la gente realmente se preocupa”, concluyó y dejó en claro que se encuentra en buen estado de salud.