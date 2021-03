El drama del diputado Claudio Barría Peralta: perdió a tres hermanos en dos tragedias

La tragedia volvió a tocarle la puerta a Claudio Barías Peralta, diputado provincial de Santa Cruz: tras perder a un hermano en 2019 por el derrumbe en una mina, este año perdió a otros dos al darse vuelta sus kayaks cuando navegaban en el Lago Cardiel.

El primer golpe para la familia se produjo en la mañana del 10 de junio de 2019, cuando un derrumbe registrado en una mina terminó con la vida de Carlos Horacio Peralta, de 25 años, quien trabajaba como operador.

En este 2021, más precisamente el 27 de febrero, un temporal de viento hizo dar vuelta a los kayaks en los que navegaban varias personas. Murieron Daniel Barría Peralta (presidente del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores), Javier Barría Peralta, Elsa Raquel Martínez (49) y la veterinaria cordobesa Marilena Bossio (26).

Bossio llegó a salvarle la vida a Mateo (8), hijo del diputado provincial, quien es hermano de los anteriores y también logró sobrevivir. La joven le dio su chaleco salvavidas al nene, quien fue rescatado por otro vecino, Víctor Miguel Jaime. Otro sobreviviente de este accidente fue John Maximiliano Hoffman (28), hijo de Martínez.

"Un héroe sin dudas, todavía no puedo creer lo que hiciste, Pela. Sacaste a nuestro Mateo y luego te metiste al medio del lago a salvar una vida, no te importó si volvías, nunca la pensaste, se te dio vuelta el kayak un par de veces y aún así no te rendiste, no hay palabras para describir tu gesto, decir gracias es muy poco", escribió el legislador provincial del Frente de Todos en Facebook.

"También decirles que Dani y Javi me salvaron la vida, si no fuera por ellos hoy no estaría escribiendo estas palabras. Para mí son héroes y personas de bien, con toda una vida por delante. Los recordaré todos los días, pero su ausencia será muy dolorosa. Se fueron mis amigos, no solamente hermanos. No se imaginan el dolor que dejaron, los vamos a extrañar toda la vida y algún día estaremos juntos de nuevo. Los amo y mami va a estar bien, pero ayuden de donde estén los tres", añadió.