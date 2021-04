Desbarataron otra fiesta clandestina con un “arsenal” de bebidas alcohólicas

A pesar de las restricciones que rigen por la pandemia, este fin de semana se volvió a clausurar otra fiesta clandestina en La Plata, esta vez en una casa quinta de ruta 11 (altura kilómetro 13), camino a Magdalena.

En el marco de un operativo encabezado por inspectores municipales y provinciales se detectó la presencia de unas 200 personas,

Decenas de autos estacionados y un arsenal de bebidas alcohólicas, por lo que el evento fue desbaratado y se labraron las actas correspondientes.

Tras denuncias vecinales recibidas al número de atención vecinal 147 de la Municipalidad de La Plata, agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano, de la Guardia Urbana de Prevención y Policía Local se dirigieron al domicilio para realizar las actuaciones correspondientes.

Según se informó oficialmente, en el frente de la casa quinta se encontraba su propietario cobrando entrada.

En el interior del establecimiento había más de 200 personas, las cuales salieron corriendo por los fondos de la propiedad al ver llegar a las autoridades Municipales.

“Debemos comprender que este tipo de reuniones sociales representan un riesgo sanitario y están fuera de la ley”, se indicó desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de La Plata.

Según fuentes Municipales, se secuestraron bebidas alcohólicas, equipos de audio, parlantes, consolas y frezeers.

También intervino personal de Bomberos que constataron que el lugar no contaba con habilitación ni con las condiciones necesarias para la reunión de personas, por lo que se labraron actas correspondientes.

Por su parte, el REBA, de la órbita provincial, detectó en el lugar una vasta cantidad de bebidas alcohólicas en botellas y packs de latas, hielo y equipos de refrigeración, por lo que expidió las actas correspondientes y procedió al secuestro de la mercadería,

Otros reclamos que se hicieron fue por la presencia de un número importante y sin distanciamiento social en cervecerías ubicadas en el corredor de avenida 19, de 54 a 57, a pocas cuadras de la subsecretaría de Control Urbano.

Una vecina que se comunicó con este diario remarcó que “en el caso de las cervecerías de 19 entre 54 y 55, pasadas las 19 tenían mucha gente en la vereda, sin distancimiento social y con muy poca gente utilizando barbijo o tapabocas nariz mentón, ni las lluvia lo para”.

Por las fiestas clandestinas y la presencia de clientes en locales que, en principio, están habilitados pero en un número superior al sugerido, los vecinos plantean que haya sanciones más duras o un accionar que busquen desalentar estas actividades.

Sobre las fiestas clandestinas, un vecino de la zona de plaza Malvinas, que habló con este diario, planteó que “ya llevamos más de un año con la pandemia y las restricciones, pero a mucha gente no le importa y las organiza o participa, Si no hay empatía con la comunidad, por qué no se los castiga con la mayor dureza posible”.

Desde la Comuna se informó que se elevaron las multas a los organizadores de fiestas clandestinas, con sanciones millonarias, para los organizadores y dueños de los lugares donde se organizan las mismas, que rondan entre el millón y los dos millones de pesos.

Desde marzo y abril del año pasado a la fecha, se realizaron decenas de operativos por fiestas clandestinas que fueron denunciadas por los vecinos o bien fueron detectadas por anuncios en las redes sociales.