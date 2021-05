Barby Franco se refirió a Jimena Barón como “La Cobra” y tuvo que dar explicaciones

Falta menos de una semana para el debut y La Academia, la nueva apuesta televisiva de Marcelo Tinelli, por El Trece, ya comenzó a dar qué hablar, esta vez por las declaraciones de Barby Franco sobre Jimena Barón a quien se refirió como “La Cobra”.

Cabe remarcar que ambas se verán las caras por primera vez la semana próxima cuando comienza el nuevo ciclo de Tinelli, con lo cual el tenor del apodo para referirse a la ex de Daniel Osvaldo no cayó bien y hasta dio lugar a algunas suspicacias por una posible “mala onda” entre ellas.

Por eso es que Barby tuvo que salir a dar algunas explicaciones, más aún sabiendo que Barón esta vez ocupará un rol como jurado, con lo cual seguramente no querrá tenerla en su contra.

“No sé, me salió decirle La Cobra. Es como, me llamo Bárbara y me dicen Barby. Ella se hizo re conocida por La Cobra y yo la tengo por La Cobra”, dijo.

Y agregó: “Obviamente que en lo actoral fue una grosa, me vi todo lo que hizo. Pero le digo La Cobra, no sé por qué. Y no la conozco”.

A su vez, tiró que “personalmente nunca la vi. Siempre la veo por tele, la sigo en Instagram. Me encanta su humor, pero personalmente nunca la vi".