La inseguridad no se toma feriados y golpeó a dos entidades de bien público

En distintos momentos del fin de semana largo, una conocida organización no gubernamental que aloja a personas en situación de calle y una tradicional institución comunitaria de City Bell sufrieron intentos de robo.

En ninguno de estos casos los delincuentes lograron su cometido, aunque dejaron en cambio su sello de violencia a través de serios destrozos ocasionados en los las fachadas, tanto de la Fundación Sumando Voluntades, en 8 entre 37 y 38, como en la puerta principal del Rotary Club citibelino, en 20 entre 473 bis y 474.

Según la información brindada a este diario por responsables de ambas entidades, denunciaron lo ocurrido en las comisarías Segunda y Décima, respectivamente. De hecho, por el ataque en Sumando Voluntades hay un detenido, mientras sigue la búsqueda de los autores del frustrado escruche en el Rotary de City Bell.

“ABRAN, ABRAN”

El último de esos incidentes se produjo en los primeros minutos de ayer en la sede de la Fundación Sumando Voluntades.

Nancy Maldonado, referente del lugar, le contó a EL DIA que “fue a la una y cuarto de la mañana, cuando estaba junto a otra persona de la Fundación y los 26 hombres en situación de calle que viven acá” muchos de ellos ya durmiendo.

La tranquilidad habitual en esas instalaciones se quebraron de pronto por repetidos ruidos que generaron enseguida desconcierto y preocupación. “Recurrimos al sistema de videocámaras que tenemos y observamos que un hombre de unos 30 años, que estaba a cara descubierta, intentaba abrir con un fierro la puerta de entrada”, mencionó.

Enseguida, citó que “cuando nos acercamos a la puerta para pedirle que se fuera, que no molestara o avisábamos a la Policía, nos gritó `abran, abran´, a la vez que nos pedía plata y nos amenazaba”. Sin embargo, lejos de amilanarse, los encargados de la Fundación no cedieron a las intimidaciones del sujeto y le expresaron que no le iban a abrir.

“Entonces se puso como loco y quiso meterse adentro por la fuerza, pero al no lograrlo, nos destrozó todo el frente: la puerta principal, a la que le rompió un vidrio, otro cristal de un mueble y un pedazo de pared”, detalló Maldonado.

“AGREDIÓ A UN POLICÍA Y FUE PRESO”

El episodio no pasó inadvertido en ese vecindario y un alerta al 911 motivó que rápidamente llegaran al lugar efectivos de la seccional Segunda “que por suerte la tenemos a la vuelta”, indicó aliviada Maldonado.

Pero el individuo que pugnaba por ingresar a la Fundación y causó varios daños al no poder hacerlo, ni siquiera depuso su violento accionar cuando fue abordado por los oficiales.

Maldonado puntualizó al respecto que “a uno de los policías lo atacó con el fierro y a golpes de puño, pero al final los oficiales lo terminaron detuvieron a media cuadra. El policía fue luego atendido por una ambulancia, pero no por lesiones de gravedad”.

Maldonado reveló que también necesitó asistencia de los emergentólogos “nuestro querido Carloncho, que tiene 83 años y se puso muy nervioso por el incidente. Pero los médicos lograron calmarlo rápido”, en alusión al famoso ex propietario de pizzerías en nuestra ciudad.

“Tanto él como todos los que estábamos en la Fundación nos asustamos muchísimo”, admitió la máxima responsable de Sumando Voluntades.

Ocasionales testigos aseguraron que el agresor “estaba muy drogado”.

“DESISTIERON POR LAS REJAS”

Por su parte, el presidente del Rotary Club de City Bell, Omar Díaz, le contó ayer a este diario que “los que quisieron entrar a robar en nuestra entidad desistieron de hacerlo porque detrás de la puerta de entrada hicimos en su momento colocar rejas protectoras”.

Reveló que esa medida de prevención la adoptaron tras otro caso de inseguridad ocurrido el 1º de marzo último.

“Fue un herrero quien nos aconsejó colocar las rejas de manera interna en las distintas aberturas, para no estropear un poco el estilo colonial de la construcción. Y esta vez fue clave para que no concretaran el robo”, resaltó.

Acotó que “sólo tuvimos que lamentar averías en los pistillos de la puerta principal”.

Comentó además que “fue un directivo de la entidad quien supo de este intento de robo y fui enseguida, porque vivo a pocas cuadras. Luego radiqué la denuncia policial”. Por último, sostuvo que “City Bell viene con robos continuos y sistemáticos”.