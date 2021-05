"Mi marido estaría contento", dijo Flor Peña sobre su fantasía de hacer un trío con Gallardo

Florencia Peña declaró tiempo atrás públicamente y sin tapujos que con su pareja practicaba el poliamor. Si bien en su momento se trató de una confesión bomba, en los últimos días contó algunas de sus fantasías sexuales y lo puso al actual técnico de River, Marcelo Gallardo, como la persona con quien tendría sexo. "Mi marido sabe que es mi única debilidad”, aseguró en una entrevista radial.

En esa misma nota contó que “no soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza”. En ese contexto siguió hablando del tema y confesó que practicaría el poliamor con el "Muñeco". “Sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento", sostuvo la ex "Pechocha", a lo que agregó: "Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”.

Peña, fanática del Millo, justificó por qué elegiría a Gallardo y tomó como ejemplo el choque ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, en el que el conjunto de Núñez se impuso tras sufrir varias bajas por el coronavirus y en el que tuvo que atajar Enzo Pérez: "River tiene una templanza y para mi tiene al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, Gallardo. Uno lo vivió como un hazaña, pero se jugó sin reemplazos y sin arquero, uno después lo naturaliza”.

Cabe recordar que en 2018 su marido Ramiro Ponce de León quedó envuelto en un escándalo cuando una mujer mostró en los medios mensajes de texto en los que dejaban entrever un encuentros entre ellos. Cuando se hablaba de infidelidad en los medios, la propia actriz salió a aclarar los hechos y dijo que la mujer no era la amante de su pareja sino que ellos practicaban el poliamor".