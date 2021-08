Precandidatos a diputados de Juntos de recorrida por la Tercera

Los precandidatos a diputados Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana, ambos en la lista de Diego Santilli y Martiniano Molina -que encabeza la lista a diputados provinciales en la tercera sección- todos dirigentes de La Territorial, la agrupación de jóvenes que de Juntos por el Cambio visitaron este jueves algunas localidad de la Tercera Sección, un territorio complicado para la oposición.

De la gira participó también el diputado provincial vidalista Alex Campbell. Estuvieron en Cañuelas y Presidente Perón. En los próximos días, las recorridas siguen por el resto del conurbano.

“Tenemos que recorrer toda la provincia escuchando a cada bonaerense. Sentir sus problemas y proponer soluciones concretas. Tenemos que generar la expectativa de que un nuevo país es posible”, señalo Finocchiaro.

“Es fundamental trabajar para que no se pierda la trayectoria educativa de los chicos. Un año y medio sin presencialidad afectó severamente la educación, en la Provincia miles de chicos perdieron contacto con la escuela. Por eso, es fundamental contar con Alejandro Finocchiaro, en el Congreso, hace falta mucho trabajo para recuperar la continuidad de esos chicos. Más de 600 mil chicos aún no volvieron a estudiar, la pandemia educativa golpea fuerte nuestra realidad y no futuro posible si la educación no es la prioridad”, dijo Campbell.

Por su parte, la diputada provincial y actual precandidata a diputada nacional Gabriel Besana, afirmo que "Recorrer, escuchar y trabajar para cambiar la realidad de la Provincia tiene que ver con el ADN de Juntos. Hay mucha vocación para llevar la transformación a cada punto de la Provincia. Junto a Diego Santilli, vamos a hacer de este deseo una realidad. Hoy en Cañuelas, en Presidente Perón y en cada municipio que recorremos contamos con referentes que buscan un cambio profundo y duradero, la pandemia pegó fuerte y el encierro perjudicó la actividad económica en toda la Provincia, en equipo trabajamos para dar vuelta esa realidad y que los vecinos puedan salir adelante”.

En tanto, Martiniano Molina dijo: “Es evidente que las medidas que se tomaron por la pandemia dejaron a cientos de comercios cerrados o desbastados. La tarea de reconstrucción de la provincia será titánica. Buenos Aires tiene que volver a ser el motor productivo del país y, para eso, hace falta cambiar la matriz política y apostar a un futuro próximo y a largo plazo con beneficios para todos”.

De la recorrida participaron también Santiago Mc Goey, precandidato a Concejal de Cañuelas y Guido Giana, precandidato a Concejal de Presidente Perón.