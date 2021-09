Vidal cerró su campaña en CABA: "Esta elección es sobre valores, sobre quién te miente y quién no"

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) de la lista Juntos Podemos Más, María Eugenia Vidal, cerraba hoy su campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo, en un acto que se realiza en La Rural del barrio de Palermo.

Vidal comenzó agradeciendo a "los vecinos que nos recibieron, a los comerciantes que nos abrieron las puertas, a los bares donde tomamos café, pero principalmente a mis hijos, porque otra vez estoy poco en casa pero es para una Argentina donde se quieren quedar, donde puedan desarrollar sus proyectos, acá".

"Eso para muchos argentinos parece difícil, lejano, porque hay dolor, hay pérdida, porque la Argentina está de luto. Duelen los que se fueron y deberían estar acá. Duele que nuestros hijos se tengan que ir", agregó. "Duele sentir que remás, remás y remás y estás siempre en el mismo lugar. Duele cuando te dicen cada vez me tengo que achicar más. Eso duele y enoja. Y ese enojo, este 12 de septiembre, hay que transformarlo en basta".

"Es basta a que nuestros hijos se tengan que ir. Basta a que nuestros padres perdieran un año de su vida que no les sobraba. Basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza", continuó ante el aplauso del ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO, Patricia Bullrich, además de los compañeros de lista Martín Tetaz y Paula Oliveto, del senador Martín Lousteau y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti, y los legisladores porteños del oficialismo Roy Cortina y Diego García Vilas, entre otros.

"A pesar de todo no pudieron con nosotros. Todavía estamos de pie, todavía tenemos esperanzas, no nos rendimos. No pudieron contra nosotros y hay salida. La salida es la educación, el trabajo, el fin de los privilegios, que las escuelas vuelvan a estar abiertas para siempre y que nunca volvamos a discutir que se tienen que cerrar", agregó.

Sobre el cierre de sus palabras Vidal lanzó sus críticas hacia el kirchnerismo, al decir que "este gobierno se burló de nosotros, nos estafó. Mientras los abuelos esperaban las vacunas ellos vacunaban a los funcionarios. Mientras tu hijo no tenía clases adiestraba al perro del Presidente. Te prometió unidad pero hace un año y medio se la pasa echándole la culpa de todo lo que le sale mal al gobierno anterior. Este gobierno te prometió la heladera llena y cada vez que vas al supermercados te cuesta más".

"Y lo peor de todo es que cuando eso pasa miran para otro lado, le echan la culpa a los demás, te habla de algo que no te pasa y te miente. Por eso no somos lo mismo. Nosotros cuando nos equivocamos lo reconocemos, te pedimos disculpas y lo corregimos", continuó, y sostuvo que estos comicios "es sobre valores, sobre quién te miente y quién no, sobre quién te somete y quién te quiere libre, sobre quién te quiere educado y quién te quiere pobre".