El 5 de Pipo: “No dudé en venir”

Tiene 24 años y fue uno de los primeros pedidos de Néstor Gorosito en el mercado de pases. Con su 1,81 m., Agustín Cardozo tiene una estatura atípica para lo que es un volante central y eso lo ubica con un poco de ventaja por sobre algunos de sus compañeros. Curiosamente, con entrenadores ligados al Lobo, vivió algunos de sus momentos más importantes en el fútbol.

Estaba detrás de los experimentados Lucas Menossi y Sebastián Prediger en Tigre y por eso el técnico Mens Sana pensó en él para reforzar el mediocampo. Ya tuvo sus primeros minutos en el amistoso frente a Alvarado y se paró en el círculo central junto a Nery Leyes en una prueba que terminó con victoria por 2 a 0. A días del inicio de un nuevo torneo, todo hace indicar que podría pelear el puesto con Manuel Insaurralde como acompañante de Emanuel Cecchini.

Además de vestir la camiseta del Matador tuvo un paso por Ramón Santamarina de Tandil, en el ascenso, y también pasó por el fútbol del exterior jugando varios partidos en Croacia.

Nació en San Isidro, en mayo de 1997 y debutó en Primera con 19 años. Transcurría el año 2016 y de la mano de un ex Gimnasia como Pedro Troglio pudo tener sus primeros minutos en cancha ante Olimpo el 16 de octubre. A los 87 minutos reemplazó al colombiano Sebastián Rincón en una contundente victoria por 4-1 en Bahía.

Agustín Cardozo

Con Gorosito logró afianzarse en su reestreno en el Matador, luego de haber pasado por otros clubes. Tras su debut hizo experiencia en el mencionado Santamarina para disputar la Primera Nacional, mientras que en 2018 pasó por el fútbol croata, al que arribó para defender la camiseta del NK Isra 1961 de la Primera División.

“Cuando me enteré del interés de Gimnasia ni lo dudé. Es un desafío importante”

Luego regresó a Tigre y fue parte de planteles muy importantes. Con Pipo, siempre como DT, integró el equipo que se consagró campeón de la Copa Superliga 2019 tras vencer a Boca Juniors en Córdoba . Gorosito fue tambén con el técnico que más partidos disputó: 25.

En tanto, con Diego Martínez sentando en el banco, logró el último ascenso aunque sus participaciones fueron ingresando desde el banco de suplentes.

El volante central marcó su primer gol ante San Lorenzo, en un inolvidable partido 4-3, cuando era dirigido por otro ex albiazul como Facundo Sava, en 2017.

Con un contrato por un año, el mediocampista llegó al Lobo a préstamo y con una opción de compra por parte de Tigre, club que tiene los derechos económicos del futbolista.

Tras sus primeros días de trabajo junto a sus nuevos compañeros, el mediocampista le agradeció al técnico y también a la dirigencia por confiar en él: “Le agradezco a Pipo, que ya me conoce y le agradezco también a los dirigentes por esta oportunidad en un equipo tan importante”, señaló en diálogo con La Redonda.

Respecto a sus expectativas con la camiseta de Gimnasia, sostuvo que no será fácil ganarse un lugar pero “es una competencia sana, y trataré de dar lo mejor para pelear. Sigo con las ganas de tener un lugar y mantener un nivel, tener continuidad y ganar minutos en Primera”.

Para el futbolista, este nuevo inicio en otro club, es una experiencia importante que buscará aprovechar: “Es un desafío grande, hay buenos jugadores y más en mi posición. Es una competencia sana y el que mejor esté jugará”.

A la hora de describir cómo se siente cómodo en el campo, destacó que “estoy acostumbrado a ser yo el volante central, siempre jugué solo, pero no tengo problema en conformar un doble cinco”.

En otro orden, manifestó que cuando su nombre comenzó a circular en el mundo Gimnasia y se enteró de que podía concretarse, no dudó en aceptar la propuesta: “Cuando me enteré del interés de Gimnasia, ni lo dudé. Lo tenía claro. Por suerte se pudo dar. De a poco me iré adaptando mucho mejor, me recibieron muy bien los chicos, buenos jugadores y entrenan mucho”, destacó el mediocampista que compartió plantel con Nicolás Colazo en el Tigre campeón de 2019.

Por último, contó por qué no le tocó jugar mucho en el Matador: “Estuve a la altura, pero estaba complicado para ser titular. Seba Prediger tuvo un gran nivel y es un gusto pelear el puesto con él”.