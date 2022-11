Elecciones a la vista y clima político en aumento: las claves de la Asamblea en Gimnasia

En medio de clima política de cara las elecciones del 27 de noviembre, esta tarde desde las 19 horas en la sede albiazul se levará adelante la Asamblea General Ordinaria que tratará Memoria y Balance del ejercicio 135, cerrado el pasado 30 de junio, además del Presupuesto de recursos y gastos para la temporada en curso.

La Asamblea de esta tarde debía desarrollarse el pasado 31 de octubre pero debió ser postergada a raíz de un problema de salud del auditores de los números mens sana. Según los estados contables el pasivo de la institución asciende a $ 1.825.552.738,30. Como en este 2022 no hubo ingresos por venta de jugadores, el pasivo aumentó en un año $458.732.346,58.

El año pasado, un Balance superavitario fue rechazado por los socios, que también dijeron “no” tanto a la Memoria y al Presupuesto. Por eso, en agosto de este año se volvió a llevar a cabo esa Asamblea y todos los puntos fueron aprobados por los aproximadamente 350 socios presentes. El balance del período 2021/2022 dio números negativos ya que el déficit asciende a 439.935.901.69.

Entre las deudas figuran más de 3 millones de dólares por transferencia de futbolistas (tal cual consignó este medio en la edición anterior) con más de la mitad (U$S 1.663.926) correspondientes a la llegada de Ramón Sosa desde Olimpia de Paraguay, aunque un porcentaje de la deuda es con otro club guaraní, Tembetary. Esa deuda con Olimpia de 698.786 dólares es la que Gimnasia debe saldar para poder incorporar futbolistas en el mercado de pases de verano.

En cuanto a los créditos en moneda extranjera (monto a percibir) al 30 de junio, se registran 318 mil dólares de Atlético Mineiro por la última cuota de Nacho Fernández, U$S 7.750 por mecanismo de solidaridad de rayados por Maximiliano Meza, U$S 572.390,52 adeudados por River y U$S 500 mil de Once Caldas como resarcimiento por la extinción anticipada del vínculo de Johan Carbonero. Estos últimos dos montos ya fueron percibidos por el club tras el cierre del ejercicio.

Otro tema controvertido (ya lo ha sido en la Asamblea virtual en plena pandemia del Covid y también suscitó discusiones hace un año) son los Mutuos, que más allá de su registración con un dólar a tipo de cambio oficial, deben devolverse en billetes estadounidenses o en su defecto al valor del dólar en el mercado negro.

La Asamblea tendrá un carácter sin dudas político, a apenas 12 días de la elección de autoridades que hoy tiene potenciales 6 listas. Es un hecho que, zanjadas algunas diferencias internas importantes el oficialismo irá unido a las elecciones, con Gabriel Pellegrino como máximo referente más allá de que el candidato presidencial podría ser Gustavo Vila. Lucas Castagneto, presidenciable de “Somos Gimnasia” podría ser un vice del actual gobierno y no habría que descartar que Ricardo Salomé también sea tentado. De todos modos, nada de esto será oficializado hasta que la CD supere la Asamblea de esta noche.

Por otro lado, tal vez haya repercusiones en la oposición, que desde Mariano Cowen (“Transformar Gimnasia”) y Julio Chaparro (“Hacer Tripero”) ha marcado grandes diferencias con el pellegrinismo, por lo cual habrá una postura crítica esta noche. Hay quienes quieren acercar posiciones y propiciar una nueva reunión entre ambos candidatos en la búsqueda de una unión.