Docentes movilizadas contra el límite de edad

Un grupo de docentes se convocó ayer frente a la sede de la Dirección General de Cultura y Educación (13 entre 56 y 57) y desarrollaron una manifestación contra la normativa que limita la edad para el acceso y la titularización en los cargos.

Puntualmente, se trata de egresadas y egresados de los institutos de formación una vez superado ese tope. Se sostiene que la norma tiene carácter discriminatorio.

En ese contexto, en diálogo con este diario, una de las integrantes del grupo indicó que “somos docentes recibidas y cuando cumplimos 50 años de edad nos dejaron afuera del sistema”, dijo.

“Te cortan las piernas porque vos estudiás y nadie te dice que a esa edad no vas a poder ejercer. Te dicen: ‘sos vieja’”, lamentó una profesora que formó parte de la jornada de protesta.

RECIBIDA Y RECHAZADA

“Yo me recibí el año pasado, en 2019 di clases, fui calificada. El año pasado quise postularme en los listados y me rechazaba. Un muchacho de la Secretaría de Asuntos Docentes me dijo que estaba afuera por la edad”, expresó.

A raíz de la situación, la profesora aseguró que “se me vino el mundo abajo. Me lloré todo porque para mí fue un sacrificio. Yo no me siento vieja. Ellos aducen que uno a esa edad tiene desgaste. Pero yo estoy comenzando hace poco con la docencia”, afirmó.

La docente explicó que “se requiere para el Ingreso a la Docencia tener menos de 50 años y 5 años de antigüedad”.

En esa línea, sostuvo que “tenemos derecho a trabajar. Por qué no podemos titularizar, si no le estamos haciendo daño a nadie. Hay cargos que no se cubren porque no hay docentes”.

La vocera de la movida indicó que “si puedo estudiar siendo grande, por qué no puedo ejercer. Entonces para qué voy a estudiar”, expresó.

A LA JUSTICIA

Durante los últimos años, la Justicia ordinaria se expidió con fallos favorables a planteos en contra de la limitación de la edad para el ingreso a la docencia en el sistema bonaerense.

“Es injusto no poder titularizar. Queremos que nos dejen trabajar, además de lo que nos costó formarnos”, dijo la docente que habló con este diario.

Por otro lado, crítico que si bien la normativa está clara en el Estatuto Docente, “cuando hacés la carrera en los Centros de Formación nadie te informa este punto, entonces en una cuestión de sostener matrícula”. “Lo difundimos porque sabemos que hay mucha más gente en esta situación”, aseguró.

La movilización de la víspera tiene como antecedentes cercanos una serie de reuniones y asambleas en institutos de formación docente de la Ciudad.