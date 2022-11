Sobra calor y falta agua: en Hernández fueron a la Justicia

En numerosos domicilios de Hernández los tanques no tienen ni una gota. Ya desde hace un tiempo los problemas con el agua se generalizaron entre los usuarios de Absa de la localidad, pero en los últimos días, con el calor en ascenso, de la escasez se pasó a la carencia y el suministro deficitario alcanzó a una mayor cantidad de hogares. A raíz de esa falencia en el servicio sanitario, un grupo de vecinos le demandó a la prestataria, vía judicial, que informe los motivos que generan la falta de una prestación por la que pagan. En tanto, desde la empresa se indicó que una perforación de la zona “quedó fuera de servicio” y que esa “rotura eventual” podría ser la causante de los reclamos.

Hartos de llevar sus quejas a la empresa y no conseguir respuestas satisfactorias, los vecinos de Hernández con las canillas “secas” se reunieron, a modo de protesta colectiva, en 21 y 511, donde se ubica una de las bombas extractoras de agua que distribuye el suministro en los alrededores de esa zona. Contaron a un equipo periodístico de EL DIA que se acercó al lugar que desde hace varios días no cuentan con el servicio de Absa y plantearon, a la vez, que “no se puede vivir así”, eso porque no disponen de la prestación ni para cocinar, asearse, realizar la limpieza de la casa, “ni para tomar unos mates”, sintetizaron.

Uno de los usuarios perjudicados por la falta de agua dijo, puntualmente: “Le tenemos que pedir agua a algún vecino de otro barrio o recurrir a algún familiar”. Por su parte, una vecina de 25 y 514 resaltó que “desde el miércoles a la noche no tenemos agua” y que “si llamo Absa me dicen que están trabajando en la zona, pero acá no viene nadie”. La mujer agregó que “tenemos cinco bombas de agua a la redonda, una en 511 y 25, otra en 508 y 25, otra en 514 y 15, otra en 508 y 31 y en 28 y 511, pero no funciona ninguna”.

También una vecina de 18 y 511 mostró su angustia por la situación que atraviesa. “Llevo años con problemas de agua, pero ahora se hace imposible. Hice miles de reclamos con número y fecha, trámites en la Autoridad del Agua y nada. Desde hace cinco días que no tenemos agua y Absa no hace nada”, se quejó.

Otras zonas del sector norte platense afectadas, según denuncias de vecinos que enviaron al WhatsApp de El Día son 509 entre 16 y 17; 77 bis entre 5 y 6; 65 entre 138 y 189; 461 entre 13C y 14; 508 entre Camino General Belgrano y 19; 415 y 139.

Desde Absa atribuyeron las falta de agua en las distintas zonas de la Región al intenso consumo del suministro debido al calor reinante y se señaló que, a propósito de la situación, “resulta imperioso extremar el cuidado del agua, priorizando instancias de hidratación”.

En el caso de Hernández, una fuente de la operadora señaló que una de las perforaciones de la zona, concretamente la que se emplaza en 511 y 31, “está fuera de servicio” y que ese inconveniente “puede aportar a despresurizar la red”.

A la Justicia por información

Con el patrocinio de una abogada, los vecinos afectados por la falta de agua en Hernández (y también algunos usuarios de Gonnet con el mismo problema) formularon una acción colectiva que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata. En principio, buscan respuestas sobre las razones que causan las permanentes fallas en el sistema de distribución del servicio sanitario.

“Es una acción de acceso a información -explicó la letrada Lis Garmendia-. Se le pidió a Absa unos puntos específicos que nos debían responder con precisión para conocer la problemática y recién ahí iniciar las acciones para que la empresa lo resolviera”.

En esa primera instancia, los vecinos solicitaron a Absa que la empresa identifique los problemas existentes para el abastecimiento de agua en el sector afectado; que señale también cuáles son las perforaciones existentes y si están todas funcionando y, finalmente, cuáles son las obras que se llevaron a cabo en Hernández y Gonnet para la provisión óptima en los tanques.

“El objetivo de la demanda fue exigir que con la identificación de la empresa de la problemática. Pero al contestar la demanda, Absa habló de falencias que no responden a lo que preguntamos, porque argumenta cuestiones de vandalismo y no dice lo que verdaderamente ocurre con el sistema”, destacó Garmendia.

El Juzgado Contencioso Administrativo 1 ordenó entonces a Absa que responda punto por punto a lo requerido por los vecinos.