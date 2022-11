Hasta luego, Coldplay: mucha emoción en el último show y la promesa de volver

Con la promesa de volver (¿tal vez en marzo de 2023 cuando regresen para dar los postergados shows en Brasil?), Coldplay cerró anoche, en un Monumental estallado de alegre música, buena energía y muchísimo color, su maratónica gira por Argentina, un país en el que se sintieron como en su propia casa y con el que han consolidado un vínculo de amor que llevan cultivando desde 2007, cuando desembarcaron por primera vez para una serie de tres shows en el porteño Gran Rex.

Claro que en aquel entonces no eran lo que son hoy en cuanto a la masividad pero, aún así, hay algo que no ha cambiado en la banda que integran Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion: la empatía, calidez, humanidad y complicidad que destilan en cada una de sus presentaciones, sea en el escenario que sea.

Desde su debut en Argentina, el cuarteto ha regresado en otras tres oportunidades. En 2010 hicieron su primer River donde, a falta de pulseras luminosas, se las ingeniaron para que el público (se estimaron unas 63 mil personas) fuera parte del juego lumínico con las pantallas de aquellos celulares que hoy ya han quedado en desuso. El coro de “Viva la vida” -el ya inmortalizado himno del “Ooh, ooh, ooh, ooh”- se escuchó por primera vez en vivo y fue una constante durante todo aquel inolvidable show para los que tuvieron la suerte de asistir y que, en la salida, serían halagados con el regalo de un CD con nueve grabaciones en vivo de distintos conciertos.

Pasaron seis años hasta su siguiente regreso que fue muy cerquita para nosotros, en La Plata. El 31 de marzo de 2016, Coldplay arrancó “A Head Full of Dreams Tour” en el Estadio Único, que tuvo el 1 de abril otra función.

Fueron dos noches tan pero tan hermosas que el combo, 19 meses después, no dudó en darle fin a la gira en el mismo lugar con dos fechas el 14 y 15 de noviembre de 2017. Con esas dos últimas presentaciones, en las que las pulseritas luminosas fueron las grandes protagonistas y que el público pudo llevarse a su casa, el cuarteto editó luego “Live in Buenos Aires”, una placa multiformato en la que incluyeron 24 canciones, además de dos temas especiales: la versión que realizaron de “De música ligera”, el tributo a Soda Stereo con el sorprendieron por primera vez a sus fans, y el himno que ellos nos regalaron, “Amor Argentina”.

Con semejantes antecedentes, era de esperar un nuevo regreso que se volvería superador. En diciembre del año pasado la banda anunció que este octubre volvería con una gira de conciencia ecológica. Y en mayo pasado se pusieron en venta las entradas para sus shows en el Monumental con los que, por la alta demanda de sus seguidores, terminó rompiendo el récord de mayor cantidad de presentaciones para un artista o banda en una misma gira que, hasta entonces, tenía Roger Waters con nueve presentaciones.

“NUESTRA CASA”

Anoche, Coldplay hizo el concierto número diez en el Monumental y ya son casi tan argentinos como el dulce de leche. De hecho, en el marco de una entrevista exclusiva que Chris Martin y Jon Buckland le concedieron a “Telenoche”, el cantante corrigió a Bebe Contepomi cuando le dijo “bienvenido a casa”. “No -le dijo el cantante-, es NUESTRA casa”.

Y así se lo hicieron saber al público argentino en cada uno de los diez shows que ofrecieron en el marco del “Music of the Spheres World Tour”.

Shows que se destacaron por su enorme despliegue visual, con pantallas gigantes (además de la principal, en forma de medialuna, había otras dos circulares a cada lado), y muchos efectos, desde las mencionadas pulseritas luminosas (esta vez retornables) hasta pelotas inflables, las tradicionales lluvias de papel picado de colores; además de rayos láser, humo, llamaradas de fuego y los infaltables fuegos artificiales con los que coronaron una experiencia que fue mucho más allá de la contundencia y potencia musical.

De hecho, en la previa, el público esperó entreteniéndose en competencias de energía cinética con dos pistas a cada lado del campo en las que, cada cierta cantidad de tiempo, 200 personas concursaban saltando para ayudar al medioambiente. Otros se animaron a las bici ecológicas y pedalearon por el planeta.

Conscientes del esfuerzo económico que para muchos implicó comprar un ticket, Martin se encargó en cada presentación de agradecerlo. De hecho, antes del inicio de los shows argentinos, abrió un remanente de entradas a precios bajísimos para aquellos bolsillos más ajustados y hasta eligió dos funciones (28 y 29 de octubre) para transmitirlas en vivo en los cines que se convirtieron en un éxito de taquilla.

El show de anoche no tuvo grandes diferencias con los anteriores. El concierto, que abrió a la hora pautada (21.15), tras la grata previa de la íntima Zoe Gotusso y la potente H.E.R., repasó en casi dos horas el largo cancionero de más de 25 años del grupo inglés sumando, claro, las novedades de su último disco “Music of the Spheres”, con dos de las cuales abrió (“Higher Power”) y cerró el show (“Biutyful”, acompañado por su hermosa marioneta).

Momentos de gran emoción se vivieron en temas como “The Scientist” o “Human Heart” donde las pulseras en rojo furioso pintaban corazones rebosantes en las plateas cuando Martin empezó a entonar “Boys, boys don’t cry…” ; mientras que en canciones como “Something just like this” se sintió de cerca la verdadera inclusión con el vocalista cantando en lenguaje de señas con una máscara de alien, porque, como se podía leer en alguna de sus remeras oficiales (que se vendían a partir de los $6.000, aunque en la calle se podían conseguir réplicas por $3.000), “todos somos extraterrestres en algún lugar”.

Gracias a la tecnología, Jin de BTS apareció en las pantallas cantando su parte de “My Universe”, una de las canciones del nuevo disco. Precisamente, el artista coreano fue uno de los grandes invitados de Coldplay en Argentina, además de Tini Stoessel, que los acompañó durante dos noches.

Pero sin lugar a dudas la gente festejó los hits pogueros en los que, conocidos y desconocidos, se hermanaron en energía, con risas, abrazos, saltos y cantos, al ritmo de himnos como “Viva la vida” o “Sky full of stars”.

Pero todavía hubo más guiños a los argentinos con los que, con un simpático español, Chris Martin interactuó en todo momento. Todavía faltaba la presencia de los ex Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes ya se habían presentado en la noche anterior. Los músicos subieron al escenario promediando el show y, junto a la banda, tocaron “Persiana Americana” y el ya clásico “De música ligera”. Además, acompañaron a los ingleses en “Yellow”, que, con las pulseras pintando el estadio de amarillo, le pusieron el marco emotivo con el que varios miles de los presentes dejaron escapar alguna que otra lágrima con el recuerdo “de los que ya no están”. Antes de despedirlos, Chris mostró el tatuaje que se hizo en un brazo en homenaje a Soda y, también, a los argentinos: “Gracias totales”.

También se sumó como invitado el colombiano Manuel Turizo.

Cerca de las 23, Coldplay empezaba la retirada de un periplo que seguramente atesorarán por siempre. Aunque fueron diez fechas, en las que convocaron a más de 600 mil personas, hubo muchos que se quedaron con ganas de más, incluso Martin, cuyas primeras palabras fueron: “Estamos un poquito tristes porque este es el último concierto, y no nos queremos ir”. Por eso, seguramente, cuando en marzo regresen a América latina para completar el tramo brasileño del tour (por una condición médica de Martin, suspendieron los shows que tenían que dar antes de su arribo a Argentina), aquí estará su otra casa esperándolos. Sólo tienen que avisar.