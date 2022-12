Tensión en Perú: siguen las protestas, con el pedido de elecciones

LIMA

Distintos y pequeños grupos de manifestantes salieron a la calle en varias ciudades del Perú, con bloqueo de algunas carreteras en el sur, para protestar contra la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, y exigir el adelanto de elecciones generales.

Las protestas se han concentrado especialmente en las ciudades sureñas de Ica, Arequipa, Tacna y Cuzco, pero también ha habido movilizaciones en Chimbote y Chiclayo, al norte de Lima, así como en la capital peruana.

Los manifestantes piden el cierre del Congreso, que destituyó el miércoles al expresidente Pedro Castillo, quien previamente había anunciado la disolución del Parlamento, así como el adelanto de los comicios generales, un año y medio después del último proceso electoral en el país.

Varias empresas de transporte interprovincial suspendieron la venta de pasajes a destinos del sur debido a los piquetes de manifestantes que se han apostado en el ingreso de las ciudades de Ica y Arequipa, las más importantes de esa zona del país.

“SI LO AMERITA...”

Boluarte, matizó ayer su decisión inicial de gobernar hasta 2026 y dijo que “si la situación amerita’’ podría analizar un adelanto de las elecciones siempre que se tome la decisión con el Parlamento.

Boluarte, la primera presidenta en más de 200 años, no dejó en claro si el adelanto de los comicios incluiría también al Parlamento, la institución más impopular según las encuestas en un país que la víspera registró más de 15 manifestaciones en reclamo de elecciones presidenciales y legislativas.

Omar Coronel, catedrático de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que “el hecho de que Dina Boluarte haya dicho que se quedará hasta 2026, es decir, que no va a haber adelanto de elecciones y más aún la represión que ha comenzado a las protestas, están generando incentivos para que la gente empiece a ver a Boluarte como un alfil de los sectores de derecha o de los actores más conservadores de Perú’’.

En las regiones de Ica y Arequipa manifestantes bloquearon carreteras claves en reclamo del cierre del Parlamento y que se convoque a elecciones. La víspera en Lima más de 1.000 manifestantes que intentaban llegar al Parlamento chocaron con la policía que los hizo retroceder con fuertes golpes de vara e innumerables gases lacrimógenos.

“Lo único que queda es el pueblo, no tenemos autoridades, no tenemos nada, es una vergüenza nacional, todos estos corruptos congresistas se han vendido, han traicionado a nuestro presidente Pedro Castillo’’, dijo a AP la manifestante Juana Ponce.

La Presidenta solicitó calma a quienes están saliendo a protestar y dijo que ella asumió en cumplimiento de la sucesión ordenada por la Constitución. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, destituido por el Parlamento el miércoles por “incapacidad moral permanente” y quien había iniciado su gobierno hace casi 17 meses.

La mandataria pidió una salida pacífica a las manifestaciones e indicó que “Perú no da para más’’ y que existen problemas claves como la crisis alimentaria, agudizada por una sequía que golpea a los Andes y ha retrasado la siembra de papas, el principal alimento en miles de aldeas.

Jorge Aragón, profesor de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, tampoco ve un horizonte despejado. Un gobierno de Boluarte ``va a ser muy complicado, por no decir imposible’’, acotó. Castillo, explicó Aragón, tenía por lo menos vínculos con algunos parlamentarios, pero la nueva presidencia debe reconstruir los lazos con todos si quiere sobrevivir. (EFE/AP)